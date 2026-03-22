Televisión Canaria adelanta el inicio de ‘Buenos Días Canarias’ y estrena un nuevo formato independiente de Deportes

Los cambios en el programa matinal se implementarán a partir del próximo lunes 23 de marzo

Televisión Canaria reestructura su franja matinal de tira diaria para ofrecer una cobertura informativa desde primera hora de la mañana. A partir del próximo lunes 23 de marzo, el programa de los Servicios Informativos ‘Buenos Días Canarias’ adelanta el inicio de su emisión a las 07:40 horas, consolidando una mañana dedicada por completo al pulso de la actualidad en las ocho islas. El renovado ‘BDC’ arrancará cada jornada desgranando los titulares más importantes del día nada más comenzar la emisión.

Esta estructura permitirá a la audiencia conocer de forma inmediata las claves de la jornada antes de dar paso a una cobertura más profunda de la mano de sus presentadores, Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte. El espacio contará, además, con conexiones en directo con la redacción de los Servicios Informativos, permitiendo que la última hora fluya en tiempo real hasta las 10:00 horas.

En esta nueva etapa, el programa seguirá dando prioridad a la actualidad de todo el Archipiélago, garantizando la presencia en cada una de las islas donde se produzca la noticia. Con este compromiso de cohesión territorial, el espacio mostrará cada día una estampa de una isla no capitalina, otorgando protagonismo visual a la realidad de todo el Archipiélago.

Asimismo, potenciará la sección de El Tiempo, a cargo de Vicky Palma, con cinco conexiones distribuidas a lo largo de la mañana. De esta forma, la información meteorológica se asienta como uno de los pilares del programa, ofreciendo actualización permanente del tiempo en las Islas.

Vicky Palma, jefa del área de meteorología de RTVC, es la encargada de la sección de El Tiempo en el ‘BDC’.

‘Buenos Días Canarias: La mañana en juego’

Como principal novedad, la sección de Deportes se independiza para emitirse de 10:00 a 10:20 horas en un formato propio. Bajo la denominación ‘Buenos Días Canarias: La mañana en juego‘, este nuevo espacio estará presentado por Aarón Suárez, que asume la conducción de esta franja dedicada exclusivamente a la actualidad deportiva regional, nacional e internacional.

Actualidad desde el amanecer en Televisión Canaria

Con estos cambios, RTVC garantiza una completa mañana de actualidad en la pantalla de televisión. La jornada informativa en el canal público arranca de lunes a viernes a las 06:30 horas con la emisión en directo de ‘De la noche al día’, el programa de la Radio Canaria dirigido y presentado por Estíbaliz Pérez. Este espacio, que se prolonga hasta las 07:40 horas -momento en que toma el testigo el ‘BDC’-, permite a los espectadores conectar con la actualidad canaria desde el mismo instante en que comienza el día.

Con esta reestructuración, Televisión Canaria avanza en su objetivo estratégico de seguir reforzando los servicios informativos como parte esencial de su vocación de servicio público, consolidando su oferta matinal como el gran referente informativo de las ocho islas.