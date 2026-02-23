Televisión Canaria conquista a la audiencia el fin de semana con un triplete de emisiones de resultados históricos

La cadena pública encadena tres días de liderazgo con un 26,2% de cuota de pantalla para la Gala Drag el viernes, un 22,8% para el TN1 el sábado y un récord anual del 18,5% para ‘En Otra Clave’ el domingo

La Gala Drag es el programa más visto en 2026, con el mayor seguimiento desde 2023 y una media de 143.000 espectadores.

Televisión Canaria consolida su liderazgo en el Archipiélago tras un fin de semana de sobresaliente rendimiento en sus emisiones. La cadena pública cerró ayer domingo 22 de febrero como líder de la noche gracias a ‘En Otra Clave’, que se convirtió en lo más visto del día en las Islas con un 18,5% de cuota de pantalla. El programa de humor presentado por Eloísa González que lleva 22 años en antena registró su mejor dato de 2026 con 138.000 espectadores acumulados. Este éxito se extendió a sus bloques previos ya que ‘En Otra Clave: previo’ anotó un 16,7% y ‘En Otra Clave: en capítulos anteriores’ un 13,2% de cuota.

En la jornada dominical destacaron también los Servicios Informativos con el ‘Telenoticias 2’. El espacio presentado por Isabel Baeza registró un 11,4% de cuota y una media de 94.000 espectadores acumulados, mientras que la sección de ‘El Tiempo TN2’ alcanzó un 11,8% con 75.000 espectadores acumulados.

Un sábado de liderazgo informativo y tradición

El sábado 21 de febrero, Televisión Canaria volvió a situarse como la cadena más vista en las Islas por segundo día consecutivo con un 10,3% de cuota de pantalla, superando a las principales cadenas nacionales. El ‘Telenoticias 1 Fin de Semana’, especial de Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife, fue la emisión líder del día en Canarias con un 22,8% de cuota y una audiencia acumulada de 125.000 personas.

Por su parte, el ‘Telenoticias 2’ también fue la primera opción entre los informativos nocturnos con un 14,9% y 106.000 espectadores acumulados.

La programación especial dedicada al Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife registró un 10,6% de cuota en el conjunto de sus conexiones. Destaca especialmente la retransmisión de la sobremesa; que con un 12,4% logró su mejor cuota desde el año 2015. La noche del sábado completó el liderazgo de la cadena con ‘Noche de Taifas’. El programa musical dedicado al folclore conducido por Elvis Sanfiel firmó su mejor registro de 2026 con un 13,5% de cuota y 139.000 espectadores de audiencia acumulada, situándose como el contenido preferido de la noche.

‘En otra clave’ alcanzó un 18,5% de cuota de pantalla. Carnaval de Día de SCTF.

El fenómeno Drag marca un inicio de fin de semana histórico

Este balance de éxito arrancó el pasado viernes con el liderazgo indiscutible de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Bajo la conducción de Roberto Herrera y Yanely Hernández, la retransmisión convirtió a la cadena en líder con un 26,2% de cuota de pantalla y 249.000 espectadores de audiencia acumulada. El certamen alcanzó su mejor seguimiento medio desde 2023 con 143.000 espectadores.

Asimismo, cabe destacar que en la provincia de Las Palmas, la Gala Drag obtuvo un seguimiento masivo del 33,9% de cuota. El minuto de oro de la retransmisión se produjo a las 22.24 horas, momento en el que 173.000 espectadores seguían el evento simultáneamente con un 30,4% de cuota de pantalla. En ese instante, Televisión Canaria se posicionó como la opción preferida de la audiencia canaria, situándose por delante de todas las cadenas nacionales y confirmando un fin de semana de gran acogida por parte de la audiencia canaria.