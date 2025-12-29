Televisión Canaria despide el año con un canto a la paz y a la identidad canaria

Con Braulio como protagonista de la noche y el timple como hilo conductor, Televisión Canaria despide 2025 con la gala ‘Sobre el mismo mar’, un gran encuentro musical que une Lanzarote y El Hierro

A las 00:00 horas, la gala dará paso a las Campanadas de fin de año desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en La Frontera, presentadas por Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo, que guiarán al Archipiélago en el primer brindis de 2026 desde El Hierro

Televisión Canaria dará la bienvenida a 2026 con una celebración especial que rinde homenaje a Lanzarote y El Hierro, dos territorios simbólicos de las Islas que dialogan entre sí en la última noche del año.

La gala musical ‘Sobre el mismo mar’, reunirá en Los Jameos del Agua y el Charco de San Ginés a un nutrido grupo de artistas canarios en un canto colectivo a la paz, la convivencia y la identidad compartida del pueblo canario, con Braulio como uno de los grandes protagonistas de la noche.

Durante la gala, el Archipiélago celebrará el cambio de año desde El Hierro, epicentro de las Campanadas, que este año se emitirán desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en el municipio de La Frontera.

Una propuesta que refuerza la vocación de cercanía, unidad y cohesión territorial de la radiotelevisión pública canaria, para partir el año mirando a nuestra tierra.

Música, identidad y memoria compartida

Este 31 de diciembre, Televisión Canaria invita a los espectadores a despedir el año con la gala ‘Sobre el mismo mar’, un espectáculo que aúna música, humor y talento canario en dos escenarios únicos de Lanzarote. El Charco de San Ginés y los Jameos del Agua se integran como parte esencial del programa, convirtiendo el paisaje en escenario narrativo y la música en memoria compartida.

La cita, que se podrá ver en las ocho islas a través de la televisión pública y en el resto del mundo a través de RTVC.es, nace como un encuentro coral en torno a la música y la identidad canaria. Un canto a la paz y a la convivencia desde la interculturalidad, con el timple como hilo conductor y portavoz de estos valores.

Figura imprescindible de la música canaria y referente generacional, Braulio aporta emoción, memoria e identidad a una celebración concebida como homenaje colectivo al talento isleño. ‘Sobre el mismo mar’ es una idea original de Ramón Rodríguez, con dirección musical de Benito Cabrera y producción de Cyrano, y propone un recorrido sonoro que conecta tradición y contemporaneidad, reivindicando el timple como símbolo vivo de encuentro, creatividad y paz.

Despedir el año sobre el mismo mar

Presentado por Pilar Rumeu, Fernando Timón, Alicia Suárez, Emilia González, Tomás Galván, José Croissier, Wendy Fuentes, Pedro Machín, Náyade León, Kike Pérez y Javi López, ‘Sobre el mismo mar’ se articula como una gran celebración colectiva en la que el timple actúa como eje vertebrador de un mosaico sonoro diverso. Cada colaboración ofrece una mirada distinta sobre el mestizaje cultural y la convivencia, en un recorrido musical lleno de contrastes, emociones y guiños al patrimonio común de los canarios y al mundo que los rodea.

Desde el Charco de San Ginés, el público disfrutará de actuaciones de figuras fundamentales como Braulio, Pedro Guerra, Los Sabandeños, Olga Cerpa, José Manuel Ramos o Pancho Corujo, junto a creadores contemporáneos como Ale Acosta, Germán López, MelÖmana, Cristina Ramos, Juseph y Pedro Manuel Afonso.

El cartel se completa con formaciones y voces que representan la pluralidad de estilos y generaciones de la música hecha en Canarias: Los Campesinos, Grupo Acatife, Laura Martel, Andrea Rodríguez, Tomás Fariña, Claritzel y Minia, Zaida Almeida y Andru B, además de la participación especial de Daniel Calero.

Desde los Jameos del Agua, confluyen humor y música con nombres como Aarón Gómez, Darío López, Petite Lorena, Domingo “El Colorado” y Abian (En otra clave), junto a artistas y creadores como Nia, Jkbello, Benito Cabrera, Jep Meléndez, Julia Rodríguez, Ayla Rodríguez, Gabriel Rodríguez, Hirahi Afonso, Lajalada, Israel López, Almudena Hernández, José Vicente Pérez y Adrián Niz.

Más allá de un espectáculo musical, la gala propone una mirada Atlántico como espacio de encuentro entre continentes y culturas; el timple como voz de entendimiento, creatividad y paz. Una propuesta que mira al océano como puente y a Canarias como territorio creativo abierto al mundo.

Primer brindis desde El Hierro

A las 00:00 horas, la emoción se trasladará a El Hierro. Desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en La Frontera, Televisión Canaria retransmitirá las Campanadas 2026 desde un enclave cargado de simbolismo, modelo de sostenibilidad, hogar del pueblo bimbache y cuna de figuras fundamentales de la cultura herreña.

Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo serán los encargados de guiar a todo el Archipiélago en una noche que promete cercanía, emoción y un homenaje claro a las raíces de Canarias.

El Hierro, por su biodiversidad y su singular idiosincrasia, representa la diversidad y la riqueza del conjunto del Archipiélago. Un lugar de alto valor simbólico, donde durante siglos el meridiano cero marcó los límites del mundo conocido y que este 31 de diciembre marcará también el punto de encuentro entre el año que se despide y el que comienza.