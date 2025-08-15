El canal público recoge de su filmoteca este film basado en la vida de Louis Zamperini, una de las historias más inspiradoras del siglo XX

Fotograma de la película. Primer plano del actor Jack O’Connell, quien interpreta a Louis Zamperini.

Televisión Canaria emitirá la película ‘Invencible’ (título original: Unbroken) este sábado 16 de agosto a partir de las 17:20 horas. La cinta, dirigida por la reconocida actriz y cineasta Angelina Jolie, ofrece un conmovedor retrato de la vida de Louis Zamperini, un hombre cuya increíble historia de supervivencia se ha convertido en un símbolo de la fortaleza del espíritu humano.

‘Invencible’ narra la historia de Zamperini (interpretado por Jack O’Connell), un joven atleta que compitió en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Su destino da un giro inesperado al estallar la Segunda Guerra Mundial, llevándolo a alistarse en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Cuando el bombardero en el que combate se estrella en el Océano Pacífico, navega la deriva en una balsa durante 47 días hasta ser capturado por un barco japonés. Zamperini es confinado en un brutal campo de prisioneros de guerra, donde la lucha por su dignidad y supervivencia queda bajo la supervisión del sádico y temido sargento Watanabe, conocido como «El Pájaro».

Además de la sobresaliente interpretación de Jack O’Connell en el papel principal, el reparto incluye a talentos como Domhnall Gleeson (Una cuestión de tiempo), Garrett Hedlund (En la carretera) y Alex Russell (La huésped), quienes dan vida a los compañeros de Zamperini en su odisea.

Detrás de la cámara

‘Invencible’ es el segundo largometraje de ficción dirigido por Angelina Jolie, demostrando su habilidad para manejar una producción de gran envergadura y una narrativa emocionalmente intensa. Antes de esta cinta, la directora había explorado temas de conflicto y humanidad en ‘En tierra de sangre y miel’.

El guion de la película fue adaptado del best-seller de Laura Hillenbrand, y contó con la colaboración de los aclamados hermanos Joel y Ethan Coen, conocidos por películas como ‘No es país para viejos’ y ‘Fargo’. Su trabajo contribuyó a dar forma a la narrativa dramática de la película.

Louis Zamperini, un hombre con una vitalidad inquebrantable, pudo conocer y dar su bendición a la producción de la película que retrataba su vida. Lamentablemente, falleció en julio de 2014, poco antes del estreno de la cinta, a los 97 años. La película se convierte así en un emotivo homenaje a su memoria.