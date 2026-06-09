Armando Vallejo contará, a partir de las 19.30 horas, todos los detalles del partido en el que el equipo amarillo busca remontar para seguir aspirando al ascenso a Primera División

Televisión Canaria emite un programa especial previo al partido de este miércoles 10 de junio entre el Málaga CF y la UD Las Palmas, en el que el equipo amarillo busca remontar su desventaja para seguir aspirando al ascenso a Primera División. El programa comenzará a las 19.30 horas, media hora antes del inicio del partido, que se disputará en el estadio malagueño de La Rosaleda.

Con Armando Vallejo al frente, el programa contará en el plató con la colaboración de Víctor Afonso, entrenador y exjugador de la UD Las Palmas. Ambos se encargarán de desvelar los detalles de un enfrentamiento decisivo para el equipo amarillo. La UD Las Palmas se ve en la necesidad de remontar el 0-1 encajado en el Estadio de Gran Canaria, si quiere seguir aspirando a subir de categoría, y no le vale cualquier resultado, tendrá que ganar por dos goles.

Desde Málaga, Iria Guzmán contará el ambiente previo al partido y entrevistará a algunos de los aficionados del conjunto amarillo que se han traslado hasta la Costa del Sol. En el transcurso del programa se dará a conocer la alineación del equipo aspirante al ascenso y habrá oportunidad de escuchar las declaraciones del entrenador Luis García.

En una eliminatoria tan decisiva, Armando Vallejo conectará con figuras destacadas de la historia reciente de la UD Las Palmas, como Miguel Ángel Valerón, Aythami Artiles y Hernán Santana, que nos darán sus impresiones sobre el enfrentamiento.

Con este programa especial, Televisión Canaria reafirma su compromiso con el seguimiento de la actualidad de los equipos canarios en las citas más importantes de la temporada.