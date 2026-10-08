Televisión Canaria ofrece la tercera entrega de las historias más disparatadas de ‘El Ambulatorio’

La comedia de situación regresa con cuatro nuevos capítulos este viernes 9 de octubre, a las 22:30 horas

Televisión Canaria ofrecerá este viernes 9 de octubre, a las 22:30 horas, la tercera entrega de la serie ‘El Ambulatorio’, la comedia de situación que dirige David Sainz, que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la temporada de la cadena autonómica.

La emisión del viernes pasado registró un 7,2% de cuota de pantalla y una media de 28.000 espectadores. Además, 61.000 canarios contactaron al menos un minuto con la serie. Estos datos avalan a la ‘sitcom’ coproducida por Radio Televisión Canaria (RTVC) y Videoreport Canarias como todo un acierto en la programación de entretenimiento de Televisión Canaria, un éxito que se traslada también a Canarias Play, donde se ha convertido en el contenido más visto a la carta.

Los actores Yanely Hernández y Víctor Hubara en un momento de la serie ‘El Ambulatorio’.

En su tercera entrega, se podrán conocer cuatro nuevos capítulos de la producción ambientada en un ambulatorio donde ocurren las situaciones más disparatadas. El plantel de actores está encabezado por el actor canario Víctor Hubara, muy popular como miembro del grupo cómico Abubukaka, pero también conocido por sus papeles en ‘Grasa’ o ‘Bajo un volcán’.

Víctor Hubara interpreta el personaje de Benito, un médico con una visión de la responsabilidad deontológica muy personal. Junto a él figura un amplio reparto de actores canarios, como Yanely Hernández, Delia Santana, Kike Pérez, Mari Carmen Sánchez, Nacho Peña, Lidia Guerra, Guacimara Correa o Jacobo Santiago.

Además, la serie cuenta con la actriz madrileña Carmen Ruiz, popular por sus éxitos en ‘Mi gran noche’, ‘La vida inesperada’ o el más reciente éxito de Netflix ‘Animal’, como coprotagonista en el papel de Carla, una doctora peninsular que ha sido derivada a las islas y que está intentando adaptarse e integrarse en Canarias.

Cómo descargar Canarias Play

La aplicación gratuita Canarias Play se puede descargar desde la tienda oficial correspondiente a cada dispositivo; en Google Play, para teléfonos Android; en la App Store, para dispositivos iOS de Apple; o bien acceder directamente a través de su sitio web oficial en Canarias Play.

Instalando la aplicación, los usuarios tendrán acceso a un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, incluyendo cine, documentales, docuficción, además de a los programas y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.