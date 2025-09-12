‘Absolutamente todo’, dirigida por uno de los cómicos de Monthy Python, y la emotiva ‘Rosie y Frank’ protagonizan la tarde de este sábado

Este sábado 13 de septiembre, Televisión Canaria invita a la audiencia a disfrutar de una doble sesión cinematográfica que navega entre la comedia y la fantasía. A partir de las 15:20 horas, el canal autonómico emitirá dos títulos con la diversión como hilo conductor: la ciencia ficción de la británica ‘Absolutamente todo‘ y el humor conmovedor de la irlandesa ‘Rosie y Frank‘.

Un profesor con poderes ilimitados y la voz de los Monty Python

La tarde de cine comienza con la película británica ‘Absolutamente todo‘, a las 15:20 horas. Una comedia de ciencia ficción protagonizada por el conocido actor Simon Pegg (Shaun of the Dead, Hot Fuzz), junto a Kate Beckinsale. La película, dirigida por Terry Jones, miembro del legendario grupo cómico Monty Python, es una sátira que explora qué pasaría si a una persona ordinaria se le concediera la capacidad de cumplir cualquier deseo.

El filme destaca no solo por su hilarante premisa, sino también por un detalle de gran valor para los aficionados a la comedia: el equipo de alienígenas que concede los poderes al protagonista está interpretado por las voces originales de los miembros de Monty Python, lo que convierte esta película en una especie de «reunión» póstuma del grupo. La cinta combina efectos especiales con una narrativa absurda, ofreciendo una farsa ideal para toda la familia.

Fotogramas de ‘Absolutamente todo’.

La reencarnación a través de un amigo peludo

A continuación, a las 17:00 horas, Televisión canaria emitirá Rosie y Frank, un emotivo largometraje de producción irlandesa que se adentra en el drama con toques de comedia. La historia sigue a Rosie, una viuda que, tras perder la esperanza, encuentra un nuevo sentido a la vida al convencerse de que un perro callejero es la reencarnación de su difunto marido.

Con un elenco encabezado por la aclamada actriz Bríd Ní Neachtain, la película es un conmovedor relato sobre el amor, la pérdida y la conexión inesperada que se puede encontrar en los lugares más insólitos. La trama, que se desarrolla en un pintoresco entorno rural de Irlanda, ofrece una visión dulce y optimista sobre cómo superar el duelo.