Televisión Canaria reúne a los hermanos Valerón en un partido decisivo

Miguel Ángel y Juan Carlos Valerón coinciden por primera vez este sábado como comentaristas en la retransmisión del UD Las Palmas–Deportivo de La Coruña en la televisión pública canaria

Un duelo decisivo que podrá seguirse este sábado desde las 17:00 horas con previa especial y análisis postpartido

Televisión Canaria retransmite este sábado, desde las 17:00 horas, el encuentro entre la UD Las Palmas y el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la 21ª jornada de la LaLiga Hypermotion, desde el Estadio de Gran Canaria.

Por primera vez, los hermanos Miguel Ángel Valerón y Juan Carlos Valerón coinciden comentando un partido en la televisión pública canaria. Lo hacen además en un duelo cargado de simbolismo, ya que Juan Carlos es una leyenda tanto del conjunto amarillo como del club gallego, con el que fue campeón de la Copa del Rey e internacional con la selección española.

La narración estará a cargo de Jesús Alberto Rodríguez, mientras que Jesús Izquierdo ofrecerá toda la información a pie de campo, con las entrevistas previas y posteriores al partido, el seguimiento de los protagonistas y el pulso del ambiente en el estadio. La retransmisión se completará con un amplio previo y un análisis postpartido, con las claves de un choque decisivo en la lucha por los puestos de ascenso.

La retransmisión podrá seguirse también en directo en RTVC.es

El partido, que podrá seguirse en directo a través de la TDT y en www.rtvc.es, con geobloqueo fuera de España, llega en un momento clave para ambos equipos. La UD Las Palmas afronta uno de los primeros partidos del año en casa tras vencer por 1-2 al Real Zaragoza, consolidada en puestos de ascenso directo. El conjunto amarillo ocupa actualmente la segunda posición de la clasificación, con 37 puntos.

Por su parte, el Deportivo de La Coruña visita el Estadio de Gran Canaria instalado en puestos de playoff, con 33 puntos, y con el objetivo claro de regresar a Primera División.

El de este sábado será un enfrentamiento decisivo en la lucha por escalar posiciones, que podrá vivirse en directo en RTVC, con todo el contexto, el análisis y las voces que mejor conocen ambos escudos.