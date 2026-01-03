Televisión Canaria rinde homenaje al cantante Braulio en la noche de Reyes

Una cita doble con un programa especial dedicado a su trayectoria internacional y la posterior emisión del concierto homenaje celebrado en el Teatro Auditorio de Agüimes

El artista recibirá la Medalla de Oro de Canarias el próximo 30 de mayo

Televisión Canaria estrena este lunes, 5 de enero, a las 21:30 horas, “Braulio, sobran las palabras”, un encuentro televisivo único y profundamente emotivo que rinde homenaje a Braulio, figura clave de la música popular y de la identidad cultural del Archipiélago.

Presentado por Eloísa González, el programa forma parte de una noche temática especial que continuará, tras el homenaje, con la emisión del concierto “Canarias canta a Braulio. Ocho décadas”, un tributo multitudinario celebrado con motivo de su 80 cumpleaños.

Memoria y amor por Canarias

A partir de las 21:30 horas de la noche de Reyes, “Braulio, sobran las palabras” propone un recorrido vital y artístico por más de ocho décadas de trayectoria vital de uno de los cantautores que mejor ha cantado y contado Canarias.

El programa especial se articula como un viaje sentimental por los hitos y las personas que han marcado la vida de Braulio. Desde sus raíces en Santa María de Guía hasta su etapa universitaria en La Laguna, su proyección internacional en Miami o su histórica participación en Eurovisión 1976, sin esquivar episodios decisivos como la polémica en torno a “Mándese a mudar”, que marcaría un antes y un después en su carrera.

Testimonios de una vida de película

La noche está salpicada de actuaciones memorables que dialogan con el legado del artista. La cantante Anaé interpreta una delicada versión de “Sobran las palabras”, mientras que la rapera Sara Socas sorprende con una lectura inédita y poderosa de “Patria Canaria”. También participan MelÖmana, con “En la cárcel de tu piel”, y el joven Mario Falero, de solo 16 años, que pone voz a un emotivo “Canto a Canarias”, demostrando la vigencia intergeneracional de su obra.

El programa reúne a personas clave en la biografía del cantautor. Su amigo de juventud Chago Melián revive anécdotas de la etapa universitaria, mientras que Carmen Mari, el primer amor que inspiró una de sus canciones más recordadas, protagoniza un reencuentro cargado de nostalgia. Representantes de Los Sabandeños y Los Gofiones destacan su talla humana y artística, junto a figuras como Elfidio Alonso y Benito Cabrera. La soprano Cristina Ramos comparte escenario y recuerdos, evocando el dueto navideño que protagonizaron juntos.

“Braulio, sobran las palabras” es más que un programa; es un acto de justicia poética y un agradecimiento colectivo a un artista que enseñó, canción a canción, que la patria también se construye cuidando las huellas de quienes caminaron antes.

Canarias canta a Braulio

Nada más terminar el Especial, Televisión Canaria emitirá la grabación del concierto “Canarias canta a Braulio. Ocho décadas”, un homenaje multitudinario celebrado el 26 de septiembre de 2025 en el Teatro Auditorio de Agüimes, con motivo del 80 cumpleaños del artista.

El espectáculo, que colgó el cartel de entradas agotadas, reunió a cerca de 2.000 personas y contó con un amplio despliegue de artistas canarios, entre ellos Los Sabandeños, Los Gofiones, Cristina Ramos, Germán López y Benito Cabrera, que repasaron su carrera y sus grandes éxitos.

Avalado por más de cincuenta años sobre los escenarios de medio mundo, el concierto propone un recorrido por su andadura profesional acompañado por algunas de las voces y músicos más representativos del Archipiélago.