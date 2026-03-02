Las viudas no han terminado de llorar a su sardina, pero ya saben que podrán preparar su disfraz para el año que viene acorde a la alegoría de 2027 porque ya se ha dado a conocer el tema: la música

Las ascuas de la sardina con tupé aún están calientes en Las Canteras y ya se le ha puesto relevo. El año que viene le tocará disfrazarse de algo relacionado con la música. Es la alegoría del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que se dio a conocer la misma noche del entierro de la sardina, que da por finalizadas las carnestolendas de la capital grancanario.

Las reinas y reinona del Carnaval de la ciudad tienen menos de un año para disfrutar de su corona, ya que el próximo año el pistoletazo de salida de las fiestas se dará antes de lo habitual. El martes de Carnaval cae el 9 de febrero y en torno a él se diseñará el programa y las fechas clave.

Con la música como protagonista, el abanico de posibilidades está abierto para que la imaginación de los más adeptos al carnaval y las agrupaciones y murgas comiencen a idear cómo afrontarás las fechas festivas más importantes de Las Palmas de Gran Canaria.