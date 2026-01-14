Un hito histórico para la isla de Tenerife que acogerá esta edición de las Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, un encuentro estatal, en la capital tinerfeña y en municipios del entorno metropolitano

Auditorio de Tenerife. Imagen @Auditoriotfe

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado el Protocolo General de Actuación entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y el Cabildo de Tenerife, un acuerdo que permitirá que la isla sea sede de las 17ª Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, que se celebrarán en abril de 2026 en el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, y en municipios del entorno metropolitano.

Se trata de un hito histórico, ya que es la primera vez, desde su creación en 2009, que este encuentro de referencia estatal se celebra en un territorio insular, apostando por la descentralización cultural y reforzando la proyección de Canarias en el ámbito de las políticas culturales inclusivas.

Relevancia estratégica del acuerdo

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha destacado la relevancia estratégica del acuerdo: “Con este acuerdo situamos a Tenerife en el centro del mapa cultural de España. Logramos traer a la isla un evento de referencia estatal que, hasta ahora, se había resistido al territorio insular, demostrando que Canarias está preparada para liderar grandes proyectos culturales de alcance nacional”.

El protocolo, según informa un comunicado, establece un marco de colaboración institucional en el que el INAEM asumirá la organización general y la producción del evento, mientras que el Cabildo de Tenerife liderará la implantación local, facilitando espacios, equipamientos y la conexión con el tejido cultural, social y educativo de la isla.

Compromiso con la cultura y la inclusión

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha subrayado el carácter transformador de las jornadas: “Estas jornadas no son solo una programación de espectáculos; son una declaración de principios. Apostamos por visibilizar proyectos inclusivos que demuestran que las artes escénicas son un verdadero motor de integración y que la cultura en Tenerife es, y debe ser, accesible para todas las personas, sin excepciones”.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (d), y el concejero de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha (i)

El acuerdo aprobado no conlleva obligaciones económicas directas inmediatas ni transferencias de fondos, ya que se trata de un protocolo marco. No obstante, ambas instituciones se comprometen a aportar recursos propios, técnicos y humanos para garantizar el éxito de las jornadas.

Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife refuerza su compromiso con una cultura abierta, inclusiva y descentralizada, consolidando a la isla como un espacio de encuentro, reflexión y creación artística a nivel estatal.