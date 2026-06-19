Estos galardones buscan premiar las mejores series televisivas del panorama nacional y cuenta con más de 150 invitados y nominados

Santa Cruz de Tenerife se vestirá este sábado de gala ante la I edición de los Premios Anillos de Oro, en la que se hará entrega de los 23 galardones a las mejores series nacionales, entre más de 90 trabajos españoles e internacionales presentados como candidatos, así como el Premio de Honor al icónico actor Antonio Resines.

Este evento contará con la asistencia de gran parte de los nominados y multitud de invitados, siendo más de 150 rostros del audiovisual los que pasarán por el mencionado photocall. Además de Resines, han confirmado asistencia nominados e invitados como Javier Cámara, Alberto Rodríguez, Bob Pop o Natalia Ferviú.

A ellos se sumarán la periodista Elena S. Sánchez y el actor Santi Millán, que se subirán al escenario del Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife para conducir esta gala como presentadores, junto al humorista canario Abián Díaz como monologuista.

Entradas para el público general

El evento tendrá una duración de aproximadamente dos horas y media, se contará, entre otras sorpresas, con las actuaciones musicales de Belén Aguilera, Kiki y Soleá Morente, La Bien Querida, Ale Acosta, Las Revoltosas y la Orquesta Filarmónica de Tenerife, dirigida por Diego Navarro.

Por otro lado, las entradas para público general, prácticamente agotadas, se pueden adquirir por 10 euros en la web de los galardones. “La culpa de que me quieran tanto quizás la tengan las series. Es curioso pero es verdad, a través de ellas entras en las casas de las personas”, aseguró el veterano actor Antonio Resines.

Tenerife acogerá la primera edición de los Premios Anillos de Oro. Imagen cedida por el Cabildo del Tenerife

Los Premios Anillos de Oro están organizados por Círculo de Profesionales de las Series Españolas, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y la Consejería insular de Cultura y Museos de Tenerife; el Gobierno de Canarias, a través de Canary Islands Films y Turismo Islas CanarIas; y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo; siendo Rims Mobility su Sponsor.