El recinto se sitúa en el Parque Rural de Teno y tiene un carácter educativo y de sensibilización medioambiental

El Cabildo de Tenerife aprobó este jueves el expediente de contratación para la concesión del servicio de gestión del Albergue Bolico, situado en el Parque Rural de Teno, en el municipio de Buenavista del Norte, con una inversión estimada de 903.759,9 euros y un periodo de gestión de cinco años.

Tenerife adjudica la gestión del Albergue Bolico por unos 900.000 euros/ Imagen cedida por el Cabildo de Tenerife

Según informó la corporación insular en un comunicado, el contrato se tramitará mediante un procedimiento abierto y ordinario y no contempla prórrogas.

Optimizar el uso del albergue

Esta iniciativa, según la corporación insular, tiene como objetivo optimizar el uso del albergue, promoviendo su carácter educativo y de sensibilización ambiental, además de facilitar un servicio adecuado a los visitantes en una de las zonas más destacadas del entorno natural de la isla.

La empresa adjudicataria asumirá la gestión integral del albergue, lo que incluye el alojamiento, el mantenimiento, la limpieza y la atención al público, entre otros aspectos clave. Por otro lado, el alojamiento se destinará prioritariamente a grupos con fines educativos y culturales, con habitaciones compartidas o individuales.

Entre los servicios previstos figura también la oferta de información ambiental y sobre las rutas y actividades del Parque Rural de Teno, con el fin de promover la conservación del patrimonio natural y cultural del entorno.

Respeto por el espacio y medio natural

El Albergue Bolico se encuentra enclavado en un espacio protegido incluido en la Red Natura 2000, por lo que el concesionario deberá aplicar un protocolo de atención al visitante orientado a fomentar prácticas responsables y el respeto por el medio natural.

Según la nota, el Cabildo insular aspira además a que el albergue contribuya a la dinamización socioeconómica de los caseríos del Parque Rural de Teno, promoviendo la economía local y facilitando información sobre los productos y servicios de la zona, en el marco de una estrategia de turismo sostenible.

Actualmente, la instalación se encuentra en proceso de reforma a cargo de la Consejería de Turismo del Cabildo, financiada con fondos Next Generation.

Las obras se prevén que finalicen en marzo de 2026, con el objetivo de poner en funcionamiento el albergue una vez concluyan los trabajos de rehabilitación.