El primer plan establece un plazo intermedio para dar respuesta a los retos de movilidad que tendrá Tenerife durante los próximos años

El Cabildo de Tenerife ha aprobado de forma definitiva el Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMSIT), una hoja de ruta que incluye 92 actuaciones concretas para transformar la movilidad de la isla durante las próximas dos décadas. La estrategia contempla una inversión de 5.097 millones de euros, la mayor destinada hasta la fecha a la movilidad insular, con participación del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Estado y los Ayuntamientos.

Imagen archivo RTVC.

El documento, que ha recibido este miércoles luz verde por parte del Consejo de Gobierno insular, planifica de forma estratégica la movilidad de Tenerife a través de nueve programas que involucran a todos los niveles de la administración y que abarcan, entre otros ámbitos, el impulso del transporte público; las infraestructuras viarias; la movilidad eléctrica; la apuesta por la intermodalidad; la digitalización o la gestión del vehículo privado.

Necesidades actuales

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado durante la rueda de prensa la importancia de contar con un plan de trabajo claro, que permita seguir abordando las necesidades actuales y, al mismo tiempo, preparar a la isla para los retos de las próximas dos décadas.

“No estamos decidiendo únicamente cómo afrontar los desafíos que tenemos hoy, sino cómo queremos que se mueva Tenerife dentro de veinte años, pensando en la isla de 2045 y en las necesidades de las generaciones que vienen”, expresó. “Este plan nos permite levantar la mirada, ordenar las prioridades y tomar desde ahora las decisiones que necesita Tenerife a medio y largo plazo”, añade.

Nueve programas

Las 92 actuaciones contempladas en el PIMSIT se dividen en nueve programas: infraestructuras, instalaciones y sistema del transporte público; infraestructuras viarias; mejora y potenciación del transporte colectivo; control y regulación del vehículo privado; promoción de la movilidad activa; gestión de la movilidad digital e innovadora; transporte de mercancías; movilidad eléctrica; y regulación, planeamiento y financiación.

La consejera de Movilidad del Cabildo, Eulalia García, explica que el PIMSIT permite integrar las diferentes acciones en una estrategia común para toda la isla. “Uno de los principales objetivos es que cada vez haya más alternativas al vehículo privado y que desplazarse por Tenerife sea más accesible, inclusivo, limpio y eficiente”, añade García.

El plan se proyecta en dos horizontes temporales, 2035 y 2045. El primero establece un plazo intermedio para dar respuesta a los retos de movilidad que tendrá Tenerife durante los próximos años, mientras que el segundo recoge una visión a largo plazo destinada a anticipar las necesidades futuras de la isla.