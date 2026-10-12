EMALSA reorganizará el tráfico del 12 al 17 de octubre y trasladará desde el lunes 19 las paradas de guaguas del Teatro a Rafael Cabrera y Vegueta

Rafael Cabrera pasa de tres a dos carriles por las obras del colector del Teatro. RTVC

EMALSA iniciará este lunes 12 de octubre la reordenación del tráfico en la avenida Rafael Cabrera y el entorno del Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, como parte de las obras de emergencia para reparar los daños causados por la borrasca Therese en el colector de entrada a la estación de bombeo de aguas residuales del Teatro.

Los trabajos de reorganización de carriles y señalización se desarrollarán en horario nocturno, de 22:00 a 06:00 horas, hasta el 17 de octubre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

La avenida Rafael Cabrera pasará de tres a dos carriles de circulación general entre las calles Miguel de Cervantes y Pilarillo Seco. Además, se habilitará un carril bus-taxi y otro reservado para la regulación y espera de las guaguas.

Los vehículos deberán seguir el desvío establecido por Rafael Cabrera

También se reorganizarán los espacios de estacionamiento para habilitar zonas de carga y descarga, aparcamiento de motos y plazas reservadas para personas con movilidad reducida y farmacias. La parada de taxis de la calle Miguel de Cervantes se trasladará a la calle Munguía, entre Rafael Cabrera y la avenida Marítima.

La estación de Guaguas Municipales del Teatro funcionará con normalidad hasta el domingo 18 de octubre. A partir del lunes 19, sus paradas y los puntos de inicio y final de las líneas se distribuirán temporalmente entre el margen derecho de Rafael Cabrera, entre Munguía y Pilarillo Seco, y las paradas existentes en el Mercado de Vegueta.

Asimismo, se mantendrá la restricción del giro desde las calles Losero y Francisco Gourié hacia la GC-110, por lo que los vehículos deberán seguir el desvío establecido por Rafael Cabrera, incorporarse a la GC-1 en sentido sur y tomar la salida hacia el monumento a Benito Pérez Galdós.