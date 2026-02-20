Los blanquiazules regresaron de Lanzarote este fin de semana con 22 metales en el Campeonato Autonómico Absoluto de Invierno

El Tenerife CajaCanarias lidera con 15 oros el Campeonato Autonómico Absoluto de Invierno

El Tenerife CajaCanarias firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de Canarias Absoluto de Pista de Invierno, celebrado el 14 de febrero en la Ciudad Deportiva de Lanzarote, dominando el medallero. El conjunto blanquiazul demostró una destacada actuación, confirmando su papel protagonista en el atletismo canario en una jornada muy ventosa. El balance final dejó 22 preseas, con 15 títulos autonómicos, además de varias platas y bronces.

Categoría femenina

En categoría femenina, el Triple Salto dejó un doblete con el triunfo de Lucía Curbelo (12,80 m), con mínima nacional, y el segundo puesto de Samira Zarhloul (12,26 m). También subió a lo más alto del podio Lucía Morera en 60 M Vallas (8.47), mientras que Inés Morera se impuso en Pértiga (3,11). En el 400 M, Carla Eyerusalem Hodgson se proclamó campeona (58.59), seguida de Andrea Mereles, (59.15).

Categoría masculina

En categoría masculina, los títulos se sucedieron a lo largo del sábado. Diego Almeida se impuso en Pértiga (4,71 m), Ignacio De Esquiroz en 60 M Vallas (8.56) y Nuha Faye firmó un doble oro en Altura (1,95 m) y Triple Salto (14,98 m), donde Pape Bara fue segundo (14,74 m) y Noa Lavorata tercero (13,51). Por otro lado, la velocidad también dejó grandes resultados, con Héctor Delgado campeón en 60 M (6.91) e Ioné Yanes tercero (6.95), quien además se llevó el oro en 200 M (21.74). En el 400, Juanjo De La Rosa se proclamó campeón (47.75) y Marco Antonio Amador fue tercero (51.00).

En el mediofondo, Hugo Pérez se hizo con el triunfo en 3.000 M (8:58.88), con Tinguaro Quintero tercero (9:06.15), mientras que Óscar Hernández se impuso en el 800 M (1:59.35). Mientras que en los concursos, Jesús González logró el oro en Peso (14,85 m), Héctor Delgado venció en Longitud (7,24 m), mientras que Pablo Delgado se hizo con el tercer puesto (6,98 m), resultados que demuestran la solidez del club en prácticamente todas las disciplinas.

Buen balance pese al mal tiempo

Según el delegado del club, Andrés De La Rosa, a pesar de estar contentos con los resultados, “el tiempo no acompañó y el viento hizo que muchos atletas no pudieran alcanzar las marcas que esperaban conseguir”. Además, por motivos que se desconocen, hubo pruebas que se fueron retrasando hasta media hora, “obligando a los atletas a salir a la pista fríos”. No obstante, considera que “se trata de un resultado colectivo que refuerza el excelente momento del club y el trabajo que se viene desarrollando en todas las áreas”.