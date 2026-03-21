El Tenerife Libby’s La Laguna y Avarca de Menorca jugarán finalmente este sábado en el Colegio Cisneros tras resolverse las dudas por la alerta meteorológica

El Tenerife Libby’s La Laguna-Menorca se jugará en el Colegio Cisneros / Tenerife Libby’s La Laguna

El duelo de cuartos de play-off de Liga Iberdrola entre el Tenerife Libby’s La Laguna y Avarca de Menorca podrá disputarse este sábado, a las 19:00 horas, en las instalaciones del Colegio Cisneros, según ha confirmado a EFE fuentes del club tinerfeño.

La celebración del encuentro estaba en el aire ante el cierre de las instalaciones municipales por la alerta decretada ante la borrasca Therese, lo que impedía al Tenerife Libby’s La Laguna competir en el Pabellón Pablos Abril, titularidad del Ayuntamiento de La Laguna.

Con el Avarca de Menorca ya en Tenerife, desde el club buscaron soluciones para celebrar el duelo de play-off en algún pabellón privado ante la advertencia de la RFEVB de tener que abonar el desplazamiento del club menorquín en la siguiente fecha si no se jugaba este mismo fin de semana.

En un comunicado publicado en redes sociales este pasado viernes, la entidad lagunera pedía que prevaleciera el «sentido común y la sensibilidad» ante unas circunstancias «excepcionales» que responden a una causa de fuerza mayor «completamente ajena a la voluntad de los clubes». El Tenerife Libby’s La Laguna aseguraba que estaban en coordinación con los organismos competentes y los equipos implicados para valorar posibles alternativas en función de la evolución de la situación, un escenario que ha fructificado con la aparición del Colegio Cisneros.