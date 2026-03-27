La isla registró 24 fallecidos durante el año 2025 y encabeza por primera vez el ranking de siniestralidad acuática en el archipiélago

Tenerife contabiliza 101 incidentes en sus costas y suma 24 muertes en 2025. Sebastián Quintana presenta el X Mapa de Accidentes Acuáticos. El informe vincula la mayoría de los decesos a imprudencias de turistas y bañistas.

Puntos de Canarias que registraron un mayor número de accidentes acuáticos en 2025 / CANARIAS, 1500 KM DE COSTA

El 75% de las muertes en el medio acuático nace de una conducta imprudente. Muchos turistas transitan por el litoral incluso con alertas por fenómenos costeros activos. Las autoridades muestran su preocupación ante este desconocimiento del riesgo real del mar.

Los puntos críticos de las islas ascienden ya a 140 lugares peligrosos. Estos enclaves se reparten entre 46 municipios de toda la geografía canaria. La piscina natural de Isla Cangrejo encabeza la lista con doce afectados totales.

Santiago del Teide y Adeje registran la mayor mortalidad con siete decesos cada uno. Otras zonas conflictivas incluyen la playa de Almáciga y el Puerto de la Cruz. El estudio identifica al menos un fallecimiento en 30 municipios costeros diferentes.

Balance regional y perfil de las víctimas

Canarias cierra el ejercicio con 69 fallecidos por ahogamiento en sus aguas. Esta cifra supone un ligero descenso de tres personas respecto al año anterior. Sin embargo, el número total de afectados sube un 30 % en las islas.

El perfil mayoritario del accidentado corresponde a un varón de edad avanzada. Los incidentes ocurren principalmente por la tarde en zonas sin vigilancia activa. El fallecido suele tener entre 50 y 75 años según los datos estadísticos.

Gran Canaria ocupa el segundo lugar con 18 muertes en sus playas. Lanzarote le sigue con 13 fallecidos y 37 víctimas en total durante el año. Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro presentan cifras de siniestralidad menores.

Redes sociales y futuras sanciones

Las plataformas digitales fomentan visitas a lugares costeros de acceso muy peligroso. Los turistas buscan parajes vírgenes y publican fotos en zonas con fuertes corrientes. Esta moda genera una falsa sensación de seguridad entre los visitantes extranjeros.

El Gobierno de Canarias prepara una nueva Ley de Protección Civil regional. La normativa permitirá multar a quienes ignoren la prohibición de baño con bandera roja. Actualmente los ayuntamientos carecen de herramientas uniformes para castigar estas conductas temerarias.

Las instituciones demandan unidad para frenar las muertes por desconocimiento del entorno. Los servicios de emergencia arriesgan sus vidas en rescates que resultan evitables. La prevención y la información resultan claves para reducir estas trágicas cifras anuales.