Tenerife ofrece sus «garantías de seguridad» para la final de la Vuelta 2026

Lope Afonso ofrece Tenerife para acoger la etapa final de la Vuelta a España 2026, una declaración que contrasta con la negativa de Gran Canaria a participar si seguía Israel

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, del Partido Popular, ha ofrecido la isla de Tenerife «y sus garantías de seguridad» para acoger el final de la Vuelta a España de ciclismo en 2026. Estas declaraciones ocurren después de que las protestas contra la participación del equipo Israel-Tech obligasen a suspender la llegada y la entrega de premios este fin de semana en Madrid.

Última etapa de la Vuelta ciclista a España, una competición que Tenerife está dispuesta a acoger

En declaraciones facilitadas a los medios, Afonso ha señalado que Tenerife «sigue interesada» por la «extraordinaria dimensión deportiva» de la prueba y por su «importante capacidad promocional en el exterior».

Informativos RTVC

«Y sobre todo porque lo merecen nuestros deportistas y nuestros aficionados al ciclismo en la isla. La isla pueda tener un posicionamiento de referencia en este ámbito de la mano del interés deportivo, no de otras circunstancias ni de otros condicionantes alejados de la instrumentalización política», ha esgrimido Lope Afonso.

En el supuesto de llegar a Tenerife, ha insistido, la prueba se podrá desarrollar «con todas las garantías de seguridad, organizativas y logísticas».