Tenerife Peñón Fest 2025: Horarios y cartel en el Palmetum

Tenerife Peñón Fest ofrece este sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife, más de nueve horas ininterrumpidas de música pop e indie español en directo con Dani Fernández, Zahara, Nil Moliner, Bebe, Carolina Durante, Siloé y Sexy Cebras

Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir el Tenerife Peñón Fest, una jornada única de más de nueve horas ininterrumpidas de música en directo que tendrá lugar este sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum. El festival, que abrirá sus puertas a partir de las 15:30 horas, reunirá a miles de asistentes y convertirá la capital tinerfeña en el epicentro del pop e indie nacional.

Dani Fernández. EFE

Con un cartel de artistas de primer nivel, el escenario del Tenerife Peñón Fest 2025 contará con las actuaciones de Dani Fernández, Nil Moliner, Zahara, Bebe, Carolina Durante, Siloé y Sexy Zebras.

El Tenerife Peñón Fest, que se celebra por segundo año consecutivo en la capital tinerfeña, ha logrado reunir a siete de los mayores exponentes de la música actual para disfrutar de lo mejor del indie, el pop, el rock y la música alternativa, con una selección de espacios gastronómicos y zonas de ocio para completar la experiencia en un evento que se consolida en la capital tinerfeña y dentro de la agenda de festivales en España y proyectar la isla como un destino musical de referencia.

Tenerife Peñon Fets 2025: Horarios y cartel en el Palmetum.

¿Cuándo y dónde se celebra el Peñón Fest?

Día: Sábado 25 de octubre

Ubicación: Parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife

en Santa Cruz de Tenerife Apertura de las puertas: A partir de las 15.30 horas

Finalización: En torno a las 02.00 horas del domingo 26 de octubre

Orden las actuaciones en el Tenerife Peñón Fest 2025

15:45 horas – Sexy Zebras

17:15 horas – Bebe

18:45 horas – Carolina Durante

20:15 horas – Zahara

21:45 horas – Nil Moliner

23:15 horas – Dani Fernández

00:45 horas – Siloé

En transporte público al Palmetum

Titsa refuerza este sábado, 25 de octubre la siguientes líneas para acudir al Tenerife Peñón Fest, para una mayor comodidad en el desplazamiento y en la búsqueda de aparcamiento

Líneas 122 y 232

Se reforzarán según la demanda entre las 22:15 y las 01:15 horas

Infografías de las ubicaciones de los foodtruck y escenario Tenerife Peñón Fest 2025-. @Tenerife.penonfest

Gastronomía en el Peñón Fest

Al Tenerife Peñon Fest no solo se viene a disfrutar de la música, también se viene a comer. Los alrededores del escenario habrá una zona de foodtrucks con propuestas para todos los públicos.

La Frida

Americo Truk

La Jefa

Ukelele

Millofilos

Tenerife Peñón Fest 2025 cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca Islas Canarias Latitud de Vida, el Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife y Tenerife Despierta Emociones

Además, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo y su marca Santa Cruz, el Corazón de Tenerife, y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).

Colaboran, también, Naviera Armas Trasmediterránea, Silken Hotel Atlántida, Pepsi Cola, Arehucas, Audiovisuales Canarias, Sonopluss y Masquecarpas.