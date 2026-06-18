Puerto de la Cruz acogerá la edición 10+1 del Tenerife Phe Festival los días 4 y 5 de septiembre, consolidándose como un evento referente de gestión cultural

Vuelve Tenerife Phe Festival 2026 los días 4 y 5 de septiembre en Puerto de la Cruz. Imagen @PheFestival



Tenerife Phe Festival 2026 desembarcará en Puerto de la Cruz los días 4 y 5 de septiembre, consolidándose como un referente de gestión cultural de rigor que integra vanguardia musical, una potente apuesta por la creación emergente en Phe Gallery y una experiencia inmersiva en su edición 10 +1.

El festival se consolida como un proyecto comprometido con la sostenibilidad, contando con el respaldo de la certificación internacional A Greener Future y el reconocimiento del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea. La cita no busca simplemente atraer público, sino generar un ecosistema de pensamiento y disfrute donde el territorio y la creatividad actual definan la experiencia del asistente desde su llegada.

La novena edición de Phe Gallery, impulsada junto a la Fundación CajaCanarias y el área de Cultura de Puerto de la Cruz, ha superado las expectativas al recibir una respuesta masiva por parte de los creadores. Este interés subraya el excelente estado de salud del tejido artístico emergente. La organización tiene previsto desvelar próximamente la resolución definitiva de esta convocatoria, un anuncio que servirá de pistoletazo de salida para la exposición colectiva que, este año, ocupará el Museo Westerdahl MACEW del Instituto de Estudios Hispánicos a partir del 7 de agosto. Esta ubicación es fundamental, ya que pretende integrar el arte visual con la vida histórica y cotidiana de la ciudad.

18 actuaciones en directo

En el apartado musical, la programación ha sido diseñada con un rigor que busca la sorpresa constante. El cartel, que integra dieciocho actuaciones en directo, contará con el estreno en el festival de la banda londinense Fat Dog, quienes aterrizarán con su contundente álbum «Woof», un trabajo que combina con precisión electrónica y actitud punk.

Junto a ellos, la nómina internacional destaca por su audacia, sumando nombres como Ibibio Sound Machine, Bodega, Natalia Doco, Getdown Services, Ona Mafalda y el dúo de Brighton ARXX. La organización trabaja actualmente para cerrar los últimos detalles y anunciar próximamente la composición del espacio Phe Club, el área del festival dedicada exclusivamente a la cultura de club y la música de baile, que completará un programa cargado de energía.

El certamen refuerza su compromiso con el talento a través de la alianza estratégica con The Spanish Wave, lo que permite traer a la isla el post-punk de VVV [Trippin’ You], el rock elástico de los bilbaínos EZEZEZ y el indie de los escoceses Faeda. Esta red de intercambio garantiza que el festival actúe como un escaparate de lo que está ocurriendo realmente en la escena estatal y europea. Al mismo tiempo, el talento canario mantiene un protagonismo absoluto con la presencia de Belice, Good Franco y Xerach, proyectos finalistas de Sonora 2026 que compartirán espacio con artistas de la talla de Choclock, Just Becca, Carlos Ares, Rufus T. Firefly y Barry B.

Una cuidada estructura musical

Según informa un comunicado, esta estructura cuidada preparada para la presente edición del festival, permite el tránsito natural entre sonidos urbanos, psicodelia y pop de autor, posiciona a Tenerife Phe Festival 2026 como un referente de gestión cultural de rigor.

La intención de la organización es mantener este nivel de exigencia en cada detalle, desde la producción técnica hasta el impacto que el evento genera en su entorno. Con los abonos ya disponibles a través de Tickety.es, Mr.Snack y tiendas Deichmann, el certamen abre sus puertas a un público que entiende la música y el arte como algo más que un entretenimiento pasajero, reafirmándose como una cita imprescindible para quienes buscan descubrir las nuevas direcciones de la cultura actual.