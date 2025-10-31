La moción se aprobó de manera institucional y se deberán incorporar en sus presupuestos la financiación necesaria para estos proyectos

El Pleno del Cabildo de Tenerife aprobó este viernes por unanimidad instar al Gobierno de España a que, una vez finalizada la tramitación y aprobada la Ley de Movilidad Sostenible, se proceda a incluir en los Presupuestos Generales del Estado —o, en su caso, en las normas de urgencia que puedan aprobarse— la financiación de los proyectos ferroviarios de la isla.

Tenerife pide al Estado financiación para los trenes en la isla / Archivo RTVC

La moción, aprobada de forma institucional, también establece que tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife deberán incorporar en sus respectivos presupuestos la financiación necesaria para dichos proyectos, conforme a los términos que se determinen en el convenio específico que se suscriba previamente.

Conectividad de carácter estratégico

La propuesta se apoya en el Protocolo General de Actuación para la Mejora de la Movilidad en Tenerife, firmado el pasado 4 de septiembre entre el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el propio Cabildo.

En el mismo se reconocen las particulares circunstancias del hecho insular y se abre la puerta a la participación del Estado y a la captación de fondos europeos destinados a infraestructuras de transporte terrestre por ferrocarril.

Este documento prioriza la mejora de la movilidad en el corredor este-sur de la isla, que conecta Santa Cruz de Tenerife con el aeropuerto Tenerife Sur y los núcleos turísticos de San Isidro, Los Cristianos y Costa Adeje, así como otras actuaciones de carácter estratégico.

Además, la reciente aprobación en el Congreso de la Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación en el Senado, refuerza este compromiso.