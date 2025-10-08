Tenerife acogerá por primera vez la Copa de Europa de Triatlón

Este domingo Tenerife será el escenario de una prueba de la Copa de Europa de Triatlón en categoría femenina y masculina

Tenerife acogerá por primera vez una prueba de la Copa de Europa de Triatlón. Será el próximo día 12 de octubre en Santa Cruz de Tenerife. El evento está organizado por la Federación Española de Triatlón (FETRI) y es prueba incluida en el calendario de World Triatlón Competition.

Este evento concentrará a los mejores deportistas del continente tanto de categoría masculina como femenina. Entre ellos, el triatleta tinerfeño Vicente Hernández, subcampeón en la prueba de la Copa de Europa celebrada recientemente en Ceuta.

Más de 25 nacionalidades

La competición, que cuenta con el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife a través de la empresa pública Ideco, se disputará en el formato “sprint” y contará con triatletas de más de 25 nacionalidades.

La competición para los deportistas de élite, un total de 138, comenzará a las 12:00 horas con la modalidad femenina. En ella participan 68 mujeres —15 de ellas españolas— entre las que destacan la vencedora en la Copa de Europa de Ceuta, Ana Carballo. También competirá la tinerfeña Raquel Arostegui.

La modalidad masculina, que se iniciará a las 14:00 horas, contará con la presencia destacada del triatleta Vicente Hernández junto a otros 70 deportistas, 13 de ellos españoles.

Como pruebas paralelas a esta competición élite, se disputará el Campeonato de Canarias Absoluto de Triatlón. También de una competición para triatletas paralímpicos. La jornada deportiva incluirá también la final de las “Series canarias talento”, que reúne a las jóvenes promesas del triatlón canario.

La prueba de natación se realizará en aguas del Puerto de Santa Cruz, frente al Cabildo. La de ciclismo tendrá la salida y la meta en la Plaza de España, al igual que la carrera a pie.

Primera vez en Tenerife

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, indicó que es “un orgullo que por primera vez en la isla se celebre un evento internacional de Triatlón. Destaca el respaldo del Cabildo al triatlón, un respaldo que impulsamos desde varias vertientes, a través de la firma de un convenio con la Federación Española de Triatlón y el Servicio de Deportes del Cabildo, en noviembre del año pasado, donde se plasmó el interés en la promoción deportiva y turística de Tenerife, por entender que es una provincia que reúne los requisitos óptimos para la práctica de entrenamiento y competición de triatlón en dicho territorio. Además del respaldo a la carrera deportiva del olímpico Vicente Hernández o la celebración de este evento internacional en la isla”.

Un referente del deporte

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, afirmó que la celebración del Campeonato de Europa de Triatlón en Tenerife “será una nueva muestra de la capacidad que tiene Canarias para acoger eventos internacionales de primer nivel, con los que proyectamos al archipiélago como un destino ideal para la práctica deportiva durante todo el año”.

El consejero subrayó que citas de este calibre “no solo fomentan la actividad física y los valores del deporte entre la ciudadanía, sino que también se consolidan como un potente motor económico y turístico, generando oportunidades y desarrollo local”. En este sentido, afirmó que el Gobierno de Canarias, a través del área que lidera, mantiene “un compromiso firme con el impulso y apoyo a competiciones de primer nivel, porque creemos en el deporte como una herramienta de cohesión social, promoción territorial y crecimiento sostenible”.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián, comentó que “para Santa Cruz este evento supone una oportunidad única de mostrar nuestra capacidad organizativa y el atractivo de la capital como escenario deportivo de primer nivel. El triatlón es un deporte muy exigente que combina resistencia, fuerza, técnica, velocidad, estrategia y una gran preparación mental, y ver a los mejores triatletas de Europa compitiendo en nuestras calles y aguas es un ejemplo de esfuerzo y superación que inspira a toda la ciudadanía. Este tipo de pruebas no solo promueven el deporte, sino que refuerzan la proyección internacional de Santa Cruz como una ciudad activa, moderna y abierta al mundo”.