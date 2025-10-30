Son los primeros premios, a las series españolas y habla hispana, que abarcan todos los aspectos de producción, creación y difusión

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife será la sede de la primera edición de los Premios Anillos de Oro, que reconocerán la excelencia de las producciones y de los profesionales de las series españolas y de habla hispana, han informado el Cabildo insular y la productora Womack Group.

Tenerife será sede de la primera edición de los Premios Anillos de Oro a las series

El Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento capitalino han alcanzado un acuerdo con el Círculo de Profesionales de las Series Españolas (CPSE) que incluye que estos premios se celebren en la capital de la isla al menos en los primeros cinco años.

Además, Womack, grupo que promueve eventos y festivales de la industria audiovisual. producirá la gala de los Premios Anillos de Oro, grupo que promueve eventos y festivales de la industria audiovisual.

Son los primeros premios que abarcan todos los aspectos de la producción, la creación y la difusión, al modo de los grandes premios del cine y de la televisión en Europa o en Estados Unidos.

Sede los próximos cinco años

La organización recibió la propuesta de cuatro ciudades españolas y ha alcanzado un acuerdo con el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para mantener los Premios Anillos de Oro en la capital de la isla durante al menos los próximos 5 años.

En este sentido, Womack trabaja con el objetivo de producir «una gran gala que se convierta en un gran evento anual, que reconocerá y celebrará esa excelencia de la producción seriéfila, y donde, además, la música jugará un notable papel protagonista».

Por otro lado, la fecha exacta de la gala, que se celebrará en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, se dará a conocer en unas semanas.

El Círculo de Profesionales de las Series Españolas es una comunidad profesional que busca apoyar la promoción, defensa y desarrollo de las series en castellano y lenguas cooficiales del país.

Las series, formato audiovisual más consumido

CPSE y los Premios Anillos de Oro cuentan con un comité promotor de personalidades del audiovisual nacional: la guionista y escritora Carmen Fernández Villalba; el presidente de Andalucía Film Comission y antiguo presidente de la Spain Film Comission Carlos Rosado; la actriz María Ordóñez; Fidela Navarro, CEO de Dopamine y productora ejecutiva; y Joan Álvarez, antiguo director general de la Academia de Cine.

En esta línea, Joan Álvarez ha indicado que estos premios son un gran avance para la promoción y el prestigio de las series españolas y para los profesionales que las hacen, señala la nota de prensa.

«La producción audiovisual española está en un momento de oro. Las series son el formato audiovisual que más consume el público y tienen un impacto internacional muy elevado. Los Premios Anillos de Oro vienen para dar una dosis extra de valor y prestigio a las series y sus profesionales», ha apuntado.