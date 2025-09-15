El paro de la Vuelta por las protestas por Gaza genera una batalla política

Muchas reacciones políticas en el día después del paro de la Vuelta por las protestas por Gaza

Batalla política entre partidos tras no poder celebrarse en Madrid la última etapa de la Vuelta a España por las protestas propalestinas que se produjeron por la situación de Gaza.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero (c), participaron este domingo en la manifestación que ha cortado el Paseo del Prado, durante la última etapa de la Vuelta a España que se disputa entre las localidades madrileñas de Alalpardo y Madrid, con un recorrido 103,6 Km.- EFE/Rodrigo Jiménez

Ayuso culpa al Gobierno de la suspensión de la Vuelta por no desplegar suficientes agentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de los disturbios por no desplegar, según ha dicho, suficientes agentes.

En declaraciones a EsRadio, Ayuso ha asegurado que tanto su Gobierno como el Ayuntamiento de la capital van a estudiar con detenimiento el daño económico y reputacional que los disturbios de este domingo han podido causar en Madrid para ser «certeros» en las decisiones que se adopten porque «no se puede pisotear» la imagen de la ciudad y de España.



Almeida acusa al delegado del Gobierno de no reprimir los disturbios en la Vuelta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de haber “dejado tirada a la Policía Nacional” durante los disturbios ocurridos en la capital este fin de semana en la Vuelta a España y ha asegurado que está “absolutamente” convencido de que “la instrucción no fue reprimir los incidentes”.

Durante el desayuno Fórum Europa, Almeida ha calificado de “insultante” la comparecencia de Martín, al que ha reprochado que, pese a que “más de 20 policías resultaron heridos”, no haya dedicado “ni una sola palabra hacia los miembros heridos” ni ha enviado “ánimo a todos aquellos que en ese momento se encontraban heridos como consecuencia de los disturbios”.

El regidor ha cuestionado además las cifras ofrecidas sobre la participación en la protesta: “No hubo 100.000 personas que se manifestaron en la ciudad de Madrid. No es cierto. Es falso”.

Feijóo acusa a Sánchez de «alentar» los disturbios de la vuelta para tapar la corrupción

El líder del PP, Alberto Ñúñez Feijóo, ha culpado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alentar los disturbios en la vuelta ciclista a España para tapar los casos de corrupción por los que está «acorralado».

«Un presidente del Gobierno no puede alentar los disturbios en su país, por muy acorralado que esté por la corrupción y por muchas ganas que tenga por taparla», ha apuntado el presidente popular a su llegada a un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en el que ha responsabilizado a Sánchez de usar la marca España para tapar los «problemas de corrupción del Gobierno».

Después de culpar el domingo al Gobierno de Sánchez de haber «permitido e inducido» las protestas contra Israel y a favor de Palestina, Feijóo ha elevado este lunes el tono y ha dicho que Sánchez «no tiene límites» y «le da igual» la vida de los policías, la integridad de los corredores y del público.

IU cree que al apoyo de Sánchez a las protestas debe seguir romper relaciones con Israel

La portavoz federal de IU, Eva García Sempere, cree que a las declaraciones de apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las protestas contra la presencia de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España debe seguir ahora la «ruptura total de relaciones» con Israel.

La también responsable de Organización de IU ha opinado que las protestas «pacíficas» que el domingo impidieron finalizar la última etapa de la Vuelta en Madrid fueron «una lección enorme de dignidad y de respeto» y «una demostración de movilización que debe marcar un antes y un después».

La organización lamenta los incidentes

La organización de la Vuelta a España lamentó en un comunicado «los lamentables incidentes» que han obligado a la suspensión de la última etapa de la ronda por las manifestaciones propalestinas.

«Desde la organización de La Vuelta lamentamos los acontecimientos que han tenido lugar durante la celebración de la etapa final de La Vuelta 25. Pese a todos los esfuerzos de la organización, no hemos podido concluir la etapa según lo planeado debido a los lamentables incidentes ocurridos en Madrid», dice el comunicado.

Por otra parte la Vuelta felicitó al danés Jonas Vingegaard por su victoria final.