Teodoro Sosa suena como candidato por Las Palmas en la alianza CC-Primero Canarias

CC y Primero Canarias confirman que el acuerdo electoral para ir juntos el 29N está cerca y el nombre que se baraja como candidato a la provincia de Las Palmas es el de Teodoro Sosa

Coalición Canaria (CC) y Municipalistas Primero Canarias confirman que el acuerdo electoral para ir juntos el 29N está cerca y el nombre que se baraja como candidato a la provincia de Las Palmas es el de Teodoro Sosa.

Este viernes confirmaban que las negociaciones para concurrir juntos a las Elecciones Generales están muy avanzadas. El plazo para presentar una coalición electoral concluye el próximo viernes 16 de octubre. El nombre que suena con fuerza para liderar la Plancha en Las Palmas es el de Teodoro Sosa, uno de los fundadores de Primero Canarias y actual alcalde de Gáldar y consejero del Cabildo de Gran Canaria.

Según Fernando Clavijo, secretario general nacional de Coalición Canaria, «Teodoro es el mejor. Es el político mejor valorado de toda Gran Canaria, por lo tanto, sería un magnífico candidato». Mientras que Sosa ha declarado que «donde quiera que me toque, ashí estaré, para llegar intentar al mejor acuerdo por Canarias», y añadió que lo hará «dejando a un lado las diferencias. Es más lo que nos une que lo que nos separa».