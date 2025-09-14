Con motivo del Día de las Marías, la Virgen del Pino volverá a salir en procesión por las calle de Teror

La Villa de Teror, en Gran Canaria continúa sus fiestas. Este domingo celebra las Fiestas de las Marías, sus fiestas patronales.

Teror celebra el Día de las Marías. (Archivo) Imagen de la ‘Petalada’, la tradicional lluvia de pétalos que recibe la Virgen del Pino en el homenaje en Teror en su día grande.

Por ello, esta tarde, la Virgen del Pino volverá a salir en procesión con motivo del Día de las Marías. Una hora antes de que inicie esta procesión, tendrá lugar la Eucaristía del Día de las Marías.

La Virgen del Pino irá acompañada en esta procesión por la Banda de Música de Teror.

RTVC.

Muestra de Artesanía El Pino y Verbena del Solajero

Asimismo, se puede seguir disfrutando de la Muestra de Artesanía El Pino que se encuentra desde este pasado sábado 13 en la Calle Real de la Plaza. En ella, participan veinticinco artesanos de Gran Canaria, El Hierro y La Palma.

Por otro lado, a las 14:00 horas se celebró la Verbena del Solajero con Star Music y Leyenda Joven en la Plaza de Sintes.