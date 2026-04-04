La Quema de Judas, al igual que muchas manifestaciones culturales, llegó a Canarias procedente de la Península durante el proceso de conquista

El municipio grancanario de Teror celebra este sábado su tradicional ‘Quema de Judas’, un acto laico y simbólico de la traición de Judas a Jesús, que al mismo tiempo encierra una crítica social encarnada en un personaje de actualidad que será quemado en la Plaza de Sintes, a las 23:00 horas, en la Noche de Vigilia Pascual.

Imagen cedida.

Calles de Teror

Hasta esta noche, no se desvelará cuál es el personaje elegido en esta ocasión. El acto se iniciará a las 19:30 horas con un recorrido en camión por las calles de Teror del Judas representado por un gran muñecote, acompañado de la animación musical de Los Swing Goloso, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Sin embargo, la Quema no será hasta las 23:00 horas en la Plaza de Sintes y, a continuación, se realizará la verbena amenizada por Furia Joven y Promaster. Cerca de 40 personas se han sumado para armar durante esta semana la figura del Judas, elaborada con papel y telas principalmente, que arderá en la Plaza de Sintes en la noche del sábado 4 de abril, tras el pasacalles subido en un camión y acompañado de la comitiva y Los Swing Golosos.

Manifestaciones culturales

La Quema de Judas, al igual que muchas manifestaciones culturales, llegó a Canarias procedente de la Península durante el proceso de conquista y colonización, arraigándose en numerosos lugares del Archipiélago. En el caso particular de Teror, parece tratarse de una costumbre iniciada a finales del siglo XIX o comienzos del XX. Así se desprende de lo que nos aportan las fuentes documentales.

En los últimos años han pasado muy variados personajes del famoseo por la Quema, como han sido Pocholo, la Pantoja de Puerto Rico, Carlos de Inglaterra, Julián Muñoz , Farruquito, el ‘Chikilicuatre’, Trump, Luis Rubiales, y el pasado año, Montoya, el participante del programa televisivo ‘La isla de las tentaciones’.

Plaza del Pino

La Quema de Judas es una tradición que antiguamente se celebraba en casi todos los pueblos y que en Teror ha perdurado. Hace algunos años, se realizaba en la Plaza del Pino de siete a ocho de la mañana, después de la entrada en el templo de la procesión del Resucitado, pero hoy se hace por la noche en la Plaza de Sintes.

Con anterioridad a la Guerra Civil, el Judas de Teror se confeccionaba el Sábado de Gloria por la tarde y por la mañana los jóvenes efectuaban una colecta de dinero y trapos en los comercios para costear su confección. Resultaba un Judas gordinflón vestido con colores chillones y cretonas que solían regalar las tiendas de tejidos. Después se paseaba por el pueblo al traidor.