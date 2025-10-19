El terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad

Imagen archivo RTVC.

Un terremoto de magnitud 3.4 mbLg entre Tenerife y Gran Canaria fue sentido por la población en zonas de La Orotava, La Laguna y Los Realejos en la tarde de este sábado.

Terremoto entre las islas

Cabe destacar que este terremoto fue registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 20.17 horas a 29 kilómetros de profundidad. Por tanto, un poco más alejado de los localizados en la serie sísmica que desde el pasado jueves se está registrando frente a la costa de Fasnia.

Una serie que hasta la mañana de este sábado había registrado 40 terremotos de baja intensidad. Además, en las últimas horas ha sumado 12 nuevos temblores.

El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, explicó este sábado a EFE que estos son «eventos volcanotectónicos». En concreto, a diferencia de los de largo periodo que suelen estar relacionados con fluidos, como algunos de los registrados bajo El Teide.

Costa de Fasnia

También, que este evento frente a la costa de Fasnia «no es preocupante» ni implica una intrusión magmática en el subsuelo de Tenerife, pese a lo cual «habrá que ver cómo evoluciona y si va a más».