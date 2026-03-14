Detectan 50 terremotos de madrugada al oeste de las Cañadas del Teide que se situaron a una profundidad entre 10 y 16 kilómetros

Concentración de terremotos al oeste de las Cañadas del Teide. Imagen IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado la madrugada de este sábado 50 terremotos al oeste de las Cañadas del Teide, 21 de ellos con precisión, tras una semana de calma.

Ninguno de los terremotos se ha sentido por la población. Los sismos se situaron a una profundidad entre 10 y 16 kilómetros, con una magnitud máxima de 1,8 mbLg y estuvieron acompañados de señales de baja frecuencia, han precisado las mismas fuentes.

Continúa así la actividad sismovolcánica en Tenerife, donde se han detectado seísmos intercalados con eventos de baja frecuencia y sin que aumente el peligro de erupción a corto o medio plazo.

Parque Nacional del Teide se encuentra sobre un sistema volcánico activo, aunque actualmente en fase de reposo con cámaras magmáticas profundas, sistemas hidrotermales con fluidos calientes y fracturas tectónicas en la corteza.

Los microterremotos suelen deberse a reajustes de presión o movimiento de fluidos en ese sistema interno.