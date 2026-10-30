La lucha canaria regresa a la parrilla de Televisión Canaria el 31 de octubre desde Gáldar, con la retransmisión en directo del encuentro a las 19:45 horas en Canarias Play y Deportes de TVC en YouTube

El programa de lucha canaria ‘Terrero y Gloria’ de Televisión Canaria arranca su sexta temporada el sábado 31 de octubre con la retransmisión en directo del encuentro de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Primera Categoría entre el vigente campeón, Unión Gáldar Ybarra, y el histórico CL Adargoma, que regresa a la máxima categoría.

La cita, que tendrá lugar en el Terrero Municipal de Gáldar, podrá seguirse a partir de las 19:45 horas en la plataforma digital Canarias Play y en el canal de Deportes de TVC en Youtube. Al día siguiente, el domingo 1 de noviembre, a las 18:00 horas, se emitirá el encuentro por la TDT, bajo la dirección de Willy Rodríguez Calero y con los mejores colaboradores de la actualidad de la lucha.

El Unión Gáldar se estrena esta temporada ante su afición en la defensa del título con el puntal A Alberto Zamora que cumple su segunda temporada a frente de la escuadra norteña y quiere seguir haciendo historia para su equipo. Enfrente estará Miguel Hernández, ‘El Majorero’, puntal A que dejó este verano su larga etapa en el Saladar de Fuerteventura para regresar a casa doce años después y volver al CL Adargoma, del barrio San José, en la capital grancanaria.

La lucha canaria regresa a Radiotelevisión Canaria con una nueva edición de ‘Terrero y Gloria’, que mantiene su apuesta por ofrecer una amplia cobertura del deporte vernáculo y acercar a la audiencia la actualidad de los terreros de las islas, con diferentes puntos de vista y un estilo propio.

Un equipo consolidado y nuevas claves de la temporada

‘Terrero y Gloria’ mantiene su equipo habitual, con David Yanes en los comentarios de los encuentros y Jorge Benítez al frente de las entrevistas a pie de terrero. Nereida Alonso recorrerá las islas con sus reportajes, mientras que Beatriz García conducirá el programa desde el plató junto a José Manuel Pitti. También continuará Juan Espino Dieppa, ‘El Trota’, con su particular visión de la lucha canaria, y Carolina Méndez, encargada de la actualidad en redes sociales.

Además, esta primera entrega de la temporada prestará especial atención a los fichajes y refuerzos de puntales de los equipos de Primera Categoría de Canarias. Antes de cada encuentro, Beatriz García y José Manuel Pitti analizarán las claves del enfrentamiento, las fortalezas de cada conjunto y los puntales que se medirán sobre la arena.

Tras la lucha, el equipo del programa recogerá las impresiones de los protagonistas desde el set instalado en el propio terrero. La emisión incluirá, además, resúmenes de los encuentros más destacados del fin de semana en otras competiciones de las islas y las últimas noticias de la actualidad de este deporte. En el estreno, el espacio también ofrecerá información de encuentros disputados en La Palma, Fuerteventura y Tenerife.

Con esta sexta temporada, ‘Terrero y Gloria’ reafirma su apuesta por la difusión de la lucha canaria y por acercar a los espectadores la emoción de la competición, sus protagonistas y la actualidad del deporte de la arena.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.