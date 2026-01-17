Luchada derbi en el Valle de Aridane

Los equipos palmeros, CL Aridane, -actual campeón-,y CL Tamanca Las Manchas, -equipo revelación-, se juegan la ida eliminatoria de semifinales.

‘Terrero y Gloria’, de Televisión Canaria, se desplaza este fin de semana hasta La Palma, al Terrero Camilo León de Los Llanos de Aridane donde se celebra el enfrentamiento de ida de las semifinales de la Liga Cabildo de La Palma – SPAR de Primera entre el CL Aridane y el CL Tamanca Las Manchas. El apasionante derbi del Valle de Aridane, en La Palma.

El enfrentamiento podrá verse este domingo 18 de enero en Televisión Canaria en su horario habitual, (17:55 horas), y para quienes lo prefieran en Directo, el sábado 17 desde las 19:40 horas en el canal de YouTube Deportes de Televisión Canaria. En la previa de la luchada, el equipo de ‘Terrero y Gloria‘ contará las claves que pueden marcar esta semifinal.

Ejercer como líder

El CL Aridane ha apostado este curso por la juventud del puntal B majorero Raúl Peñate, ‘Pollo Camareta II’, que ha mostrado gran capacidad para ejercer como líder sobre la arena. Prueba de ello, su conquista hace apenas un mes de la Supercopa tras vencer al CL Auarita Tedote. Estará arropado por Carlos Jiménez “Palmerito” yCarlos Matoso (pareja de puntales C). Peñate es la gran esperanza de la escuadra de Los Llanos para revalidar el título liguero.

Ascendente

Enfrente tendrá a un CL Tamanca en dinámica ascendente y conjurado para disputar por primera vez una final de la máxima categoría. En su tercera temporada como puntal de la escuadra de Las Manchas, Fernando Rodríguez ‘Pollo de La Montaña’ está rindiendo a su mejor nivel. Además, el buen hacer del resto del equipo, incluyendo a sus destacados “A”, Humberto Vera y Rafa Fernández, colocan al Tamanca en igualdad de condiciones con el Aridane para poner la eliminatoria a su favor.

Con la narración de Willy Rodríguez Calero, acompañado por David Yanes en los comentarios y con Jorge Benítez en el micrófono inalámbrico, ‘Terrero y Gloria’ contará todos los detalles de este derbi de máxima rivalidad comarcal.

Película ‘La Lucha’

Al término de la luchada, además de escuchar a los protagonistas a pie de terrero, un repaso a las diferentes competiciones en juego incluida la categoría femenina. El equipo del programa ha preparado también varios reportajes exclusivos entre los que destacan uno dedicado al pase para la prensa de la película La Lucha, de José Alayón.

Y al cierre, nueva entrega de La Opinión de Juan Espino sobre asuntos que afectan al deporte vernáculo.