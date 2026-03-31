Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 1 de abril

Abril comenzará con tiempo estable aunque con la calima como protagonista. La más destacable la esperamos durante la primera mitad de la jornada, retirándose de este a oeste a lo largo de la tarde. Predominarán los cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes altas en las islas más orientales, y de tipo medio en las occidentales, en general, numerosas horas de sol.

Imagen RTVC

En cumbres de Tenerife crecerán intervalos de evolución en horas centrales del día. Las temperaturas mínimas subirán un poco más, con máximas sin grandes cambios, valores 21 – 26ºC en costas.

El viento será del nordeste moderado en costas, y del este-sureste en medianías y cumbres, con intervalos fuertes en el Valle del Golfo y El Pinar en El Hierro, El Paso en La Palma, o en la costa nordeste de Tenerife. A últimas horas girará al nordeste.

Y en el mar, predominio de la marejadilla en costas del sur, marejada a fuerte marejada en el resto, y mar combinada del nordeste con olas 1,5 – 2,5m costas abiertas al norte.

Previsión por isla:

El Hierro: Calima e intervalos de nubes medias. Temperaturas algo más cálidas y viento del Sureste racheado en zonas altas y el Valle del Golfo, a menos por la tarde.

La Palma: Salvo algunos intervalos de nubes medias, cielos despejados con presencia de calima. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del Este fuerte en la zona del Paso.

La Gomera: Cielos poco nubosos o despejados con presencia de calima. Irá a menos a lo largo de la tarde. Temperaturas agradables, y viento del Este a Nordeste moderado.

Tenerife: Numerosas horas de sol salvo intervalos de evolución en Las Cañadas y El Teide en horas centrales del día. Presencia de calima, a menos a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, y viento racheado del Sureste en la costa Nordeste.

Gran Canaria: Numerosas horas de sol, el inconveniente la calima, más densa durante la primera mitad de la jornada. Temperaturas sin grandes cambios, máximas 22 – 26ºC en costas. Y viento del Este moderado girando al Nordeste por la tarde.

Fuerteventura: Sol con intervalos de nubes altas. La calima irá a menos conforme avance la jornada. Temperaturas suaves, y viento del Este a Nordeste moderado.

Lanzarote: Seguirá la calima aunque tenderá a retirarse a lo largo de la jornada. Numerosas horas de sol con intervalos de nubes altas. Temperaturas agradables.

La Graciosa: Tiempo soleado con ligera calima en remisión e intervalos de nubes altas. Temperatura máxima de 23ºC en Caleta del Sebo, y viento del Nordeste a más