ES NOTICIA

Directo
InicioEl Tiempo

El Tiempo en Canarias | Tiempo mayormente soleado

El Tiempo RTVC
El Tiempo RTVC

Se dejará ver nubosidad baja en torno a los 700 – 1000 m en las vertientes Norte y Noreste de las islas más montañosas

El Tiempo en Canarias | Tiempo mayormente soleado
El Tiempo en Canarias | Tiempo mayormente soleado

Este miércoles disfrutaremos de cielos mayormente despejados aunque se dejará ver nubosidad baja en torno a los 700 – 1000 m en las vertientes Norte y Noreste de las islas más montañosas. También se dejarán ver por el Este de La Palma y Norte de Fuerteventura y Lanzarote.

Las temperaturas subirán ligeramente y lo hará especialmente las máximas en las medianías y cumbres de las islas occidentales y de Gran Canaria y ligeramente en Fuerteventura y Lanzarote. Y las mínimas también suben suavemente pero solo lo harán en la provincia occidental y Gran Canaria. El viento soplará del NE moderado acelerándose en los extremos de islas, NW y SE donde no se descarta algunas rachas localmente fuertes. Y en el mar, la situación empeorará porque habrá mar combinada del NW con olas que pueden superar los 3 metros de altura en costas abiertas al N y costas del W de La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote y NE de Tenerife. En el resto de costas habrá áreas de marejada.

Previsión por islas

  • EL HIERRO: Cielos despejados con algunas nubes ligeras en la dorsal NW. Viento del NE moderado y temperatura máxima de 18 grados en la capital.
  • LA PALMA: Jornada agradable con cielos mayormente despejados aunque habrá nubosidad por el E. El viento será del NE moderado acelerándose en los extremos NW y SE y temperaturas que irán desde los 14 a los 23 grados en la capital.
  • LA GOMERA: Ambiente soleado con algunas nubes por el N. El viento soplará del N de flojo a moderado y las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 24 grados en la capital.
  • TENERIFE: Predominio de cielos despejados aunque aparecerá nubosidad baja por el N y de evolución por el E. El viento soplará moderado del NE con intervalos de componente E en medianías y cumbres. Temperaturas en ligero ascenso.
  • GRAN CANARIA: Ligero manto nuboso sobre todo por la capital y el N. De recto, ambiente soleado con viento del NE moderado donde no se descarta algunas rachas fuertes en los extremos NW y SE. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.
  • FUERTEVENTURA: Jornada parcialmente soleada con algunos intervalos nubosos por el N y E. El viento soplará moderado del NE y las temperaturas irán desde los 16 a los 23 grados en la capital.
  • LANZAROTE: Cielos despejados sobre todo por el S y SE e intervalos nubosos en el resto. El viento soplará del NE moderado y las temperaturas suben ligeramente con una máxima de 24 grados en Arrecife.
  • LA GRACIOSA: Ambiente de nubes y claros con viento que soplará del NE moderado. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 20 grados en Caleta de Sebo.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Siete heridos al colisionar un vehículo contra la terraza de un bar en Tenerife

Un cayuco con unas 140 personas llega a la costa de El Hierro

Las figuras históricas del Carnaval de Tenerife y Gran Canaria se hermanan en Agüimes

El PEVOLCA afirma que no hay señales precursoras de una erupción en Tenerife

1.500 jornadas de trabajo garantizarán la limpieza del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026