Este miércoles disfrutaremos de cielos mayormente despejados aunque se dejará ver nubosidad baja en torno a los 700 – 1000 m en las vertientes Norte y Noreste de las islas más montañosas. También se dejarán ver por el Este de La Palma y Norte de Fuerteventura y Lanzarote.

Las temperaturas subirán ligeramente y lo hará especialmente las máximas en las medianías y cumbres de las islas occidentales y de Gran Canaria y ligeramente en Fuerteventura y Lanzarote. Y las mínimas también suben suavemente pero solo lo harán en la provincia occidental y Gran Canaria. El viento soplará del NE moderado acelerándose en los extremos de islas, NW y SE donde no se descarta algunas rachas localmente fuertes. Y en el mar, la situación empeorará porque habrá mar combinada del NW con olas que pueden superar los 3 metros de altura en costas abiertas al N y costas del W de La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote y NE de Tenerife. En el resto de costas habrá áreas de marejada.

Previsión por islas

EL HIERRO: Cielos despejados con algunas nubes ligeras en la dorsal NW. Viento del NE moderado y temperatura máxima de 18 grados en la capital.

LA PALMA: Jornada agradable con cielos mayormente despejados aunque habrá nubosidad por el E. El viento será del NE moderado acelerándose en los extremos NW y SE y temperaturas que irán desde los 14 a los 23 grados en la capital.

LA GOMERA: Ambiente soleado con algunas nubes por el N. El viento soplará del N de flojo a moderado y las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 24 grados en la capital.

TENERIFE: Predominio de cielos despejados aunque aparecerá nubosidad baja por el N y de evolución por el E. El viento soplará moderado del NE con intervalos de componente E en medianías y cumbres. Temperaturas en ligero ascenso.

GRAN CANARIA: Ligero manto nuboso sobre todo por la capital y el N. De recto, ambiente soleado con viento del NE moderado donde no se descarta algunas rachas fuertes en los extremos NW y SE. Temperatura máxima de 22 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Jornada parcialmente soleada con algunos intervalos nubosos por el N y E. El viento soplará moderado del NE y las temperaturas irán desde los 16 a los 23 grados en la capital.

LANZAROTE: Cielos despejados sobre todo por el S y SE e intervalos nubosos en el resto. El viento soplará del NE moderado y las temperaturas suben ligeramente con una máxima de 24 grados en Arrecife.