Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, 12 de octubre, con intervalos nubosos y lluvias

La previsión del tiempo en Canarias para este fin de semana viene marcada tiempo gris y otoñal. Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas donde son probables lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en las medianías. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos con nubosidad de evolución en el interior y sur a partir del mediodía donde no se descartan precipitaciones en forma de chubasco. En Fuerteventura y Lanzarote habrá intervalos salvo por la tarde en Lanzarote y La Graciosa que habrá amplios claros.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 12 de octubre de 2026 / RTVC

Habrá intervalos de nubes altas que serán más compactos durante la primera mitad del día. Volverán a aparecer por la noche.

Las temperaturas no se moverán mucho, salvo algún ligero descenso. Viento flojo a moderado del noreste arreciando por la tarde.

Y en el mar, mar combinada del norte en costas abiertas al norte con olas en torno al 1m. En costas más resguardadas del sur y litoral sureste de Fuerteventura y Lanzarote habrá áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo por isla:

El Hierro: Nuboso en el norte sin descartar alguna gota. En el resto, intervalos que tenderá a nuboso donde podría caer alguna gota en el valle de El Julán. Viento del noreste más intenso en zonas altas de El Pinar y La Frontera. Temperaturas agradables.

La Palma: Nuboso en el norte y este donde son probables lluvias débiles y ocasionales. En el oeste habrá intervalos que tenderá a nuboso al mediodía sin descartar alguna lluvia débil y dispersa. Viento alisio moderado y temperaturas que irán de los 19ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos en el norte sin descartar lluvia débil. En el sur estará nuboso donde podría caer alguna gota. Viento del noreste acelerándose. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso en el norte donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales en las medianías. En el sur y oeste habrá intervalos que tenderá a nuboso al mediodía donde hay probabilidad de algún chubasco disperso. Viento flojo a moderado del noreste intensificándose por la tarde. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en el norte sin descartar lluvias débiles y ocasionales en medianías. En el resto, intervalos con nubes de evolución en el interior y sur por la tarde donde es probable algún chubasco. Viento del noreste flojo a moderado arreciando por la tarde, sobre todo en el sureste y oeste. Temperatura máxima que rondará los 25ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos. Crecerán nubes de evolución por la tarde sin descartar alguna gota, sobre todo en el sureste. Viento entre flojo y moderado del noreste arreciando por la tarde. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos con amplios claros durante la tarde. Viento alisio moderado acelerándose por la tarde y temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos con apertura de claros a partir del mediodía. Viento del noreste entre flojo y moderado y temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.