Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes, 13 de octubre, con intervalos nubosos y lluvias
Este martes tendremos cielos nubosos en el norte y noreste de las islas montañosas con lluvias débiles que podrán ser moderadas, sobre todo en medianías de la isla La Palma. En el resto de zonas y en las islas más orientales, habrá intervalos nubosos. Crecerán nubes de evolución por la tarde. Sobre ellas habrá nubes altas.
Temperaturas en ligero ascenso, sobre todo las mínimas en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Viento moderado del noreste arreciando por la tarde. En zonas altas y cumbres será moderado de componente este.
Y en el mar, marejada a fuerte marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 2m al final del día. En costas del sur, habrá áreas de marejada.
Previsión por islas:
El Hierro: Nuboso con lluvias débiles que podrán ser localmente moderadas en el norte y medianías del noreste. En el resto, intervalos. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y oeste. Temperaturas agradables.
La Palma: Cubierto en el norte y este con lluvias que serán moderadas y persistentes en medianías. En el resto, habrá intervalos y podrá caer alguna gota en el oeste. Alisio moderado, más intenso en los extremos y zonas altas del norte. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 25ºc en la capital.
La Gomera: Nubosos en el norte con probables lluvias débiles a moderadas. En el resto, intervalos con nubes altas. Crecerán nubes de evolución al mediodía. Viento alisio moderado. Más intenso a últimas horas y temperaturas que irán de los 22ºC a los 28ºC en la capital.
Tenerife: Cielos nubosos en el norte y noreste con lluvias débiles que podrán ser moderadas en medianías del noreste y entorno de Anaga. En el resto de zonas, nubes altas y crecerán nubes de evolución en el oeste y suroeste a partir del mediodía. Alisio moderado acelerándose en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en la capital.
Gran Canaria: Nuboso en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías. En el resto de zonas, intervalos con nubes altas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste por la tarde. Las temperaturas subirán sobre todo las máximas en el sur e irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.
Fuerteventura: Nuboso por la mañana que tenderá a intervalos con amplios claros por la tarde. Habrá intervalos de nubes altas. Viento alisio moderado acelerándose por la tarde. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.
Lanzarote: Intervalos de nubes bajas sobre todo por la mañana que serán más compactas, e intervalos de nubes altas. Se abrirán claros por la tarde. Alisio moderado acelerándose por la tarde sobre todo en el oeste. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 27ºc en Arrecife.
La Graciosa: Intervalos de nubes bajas y altas. Alisio moderado y temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.