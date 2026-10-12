Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este martes, 13 de octubre, con intervalos nubosos y lluvias

Este martes tendremos cielos nubosos en el norte y noreste de las islas montañosas con lluvias débiles que podrán ser moderadas, sobre todo en medianías de la isla La Palma. En el resto de zonas y en las islas más orientales, habrá intervalos nubosos. Crecerán nubes de evolución por la tarde. Sobre ellas habrá nubes altas.

El tiempo en Canarias | Jornada marcada por la nubosidad y no se descarta algo de lluvia

Temperaturas en ligero ascenso, sobre todo las mínimas en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Viento moderado del noreste arreciando por la tarde. En zonas altas y cumbres será moderado de componente este.

Y en el mar, marejada a fuerte marejada en costas abiertas al norte y litoral oeste de Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 2m al final del día. En costas del sur, habrá áreas de marejada.

Previsión por islas:

El Hierro: Nuboso con lluvias débiles que podrán ser localmente moderadas en el norte y medianías del noreste. En el resto, intervalos. Viento alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y oeste. Temperaturas agradables.

La Palma: Cubierto en el norte y este con lluvias que serán moderadas y persistentes en medianías. En el resto, habrá intervalos y podrá caer alguna gota en el oeste. Alisio moderado, más intenso en los extremos y zonas altas del norte. Temperaturas que irán de los 20ºC a los 25ºc en la capital.

La Gomera: Nubosos en el norte con probables lluvias débiles a moderadas. En el resto, intervalos con nubes altas. Crecerán nubes de evolución al mediodía. Viento alisio moderado. Más intenso a últimas horas y temperaturas que irán de los 22ºC a los 28ºC en la capital.

Tenerife: Cielos nubosos en el norte y noreste con lluvias débiles que podrán ser moderadas en medianías del noreste y entorno de Anaga. En el resto de zonas, nubes altas y crecerán nubes de evolución en el oeste y suroeste a partir del mediodía. Alisio moderado acelerándose en el sureste y noroeste. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Gran Canaria: Nuboso en el norte donde son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías. En el resto de zonas, intervalos con nubes altas. Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste por la tarde. Las temperaturas subirán sobre todo las máximas en el sur e irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.

Fuerteventura: Nuboso por la mañana que tenderá a intervalos con amplios claros por la tarde. Habrá intervalos de nubes altas. Viento alisio moderado acelerándose por la tarde. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos de nubes bajas sobre todo por la mañana que serán más compactas, e intervalos de nubes altas. Se abrirán claros por la tarde. Alisio moderado acelerándose por la tarde sobre todo en el oeste. Temperaturas que irán de los 22ºC a los 27ºc en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos de nubes bajas y altas. Alisio moderado y temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.