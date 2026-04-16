Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 17 de abril

Desde este viernes la calima volverá a ser protagonista en las islas, en las próximas horas irá a más llegando a concentraciones mayores el sábado. De momento este viernes se entremezclará también con nubosidad de tipo alto que entrará de sur a norte a todas las islas y durante todo el día.

Las temperaturas irán en aumento y habrá zona hasta con 8 grados más sobre todo por el interior y norte de Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura. Se podrían superar los 30 grados en algunos puntos.

El viento soplará del nordeste más bien flojo en costas y del este-sureste en medianías y cumbres.

El estado de la mar mejorará este viernes con olas por el norte que rondarán los 2.5 metros de altura y 1.5 metros en el sur.

Previsión por isla:

El Hierro: Esperamos una entrada de nubes altas por el sur desde primera hora mañana mismo que también camuflará el polvo en suspensión en El Hierro. Subirán las temperaturas.

La Palma: Tardará un poco más en llegar la calima densa. Las temperaturas irán en ascenso variando entre los 15 y los 23 grados. La nubosidad predominante será la de tipo alto.

La Gomera: Las nubes altas entrarán desde bien temprano por el sur y permanecerán todo el día, se notará la calima y las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 23 grados.

Tenerife: Las temperaturas de media podrían subir entre 6-8 grados en distintas zonas del norte. En la capital irán de los 16 a los 24. La nubosidad será de tipo alto y habrá calima.

Gran Canaria: Las medianías serán las que más noten el calor, habrá zonas cerca de los 30 grados y el sábado los superarán. Las nubes serán de tipo alto que junto con la calima.

Fuerteventura: Se dispararán las temperaturas y podrían superar en el interior los 30 grados. Predominarán las nubes altas y la calima y algún claro más por la tarde.

Lanzarote: Veremos el cielo gris por la nubosidad de tipo alto y un horizonte difuminado por la calima. Sin viento y con valores en el termómetro que irán de los 16 a los 26 en Arrecife.

La Graciosa: Esperamos calima y nubes altas gran parte del día sin viento y con temperaturas que serán más altas. La situación marítima mejorará.

