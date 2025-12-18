Previsión del tiempo para el viernes 19 de diciembre de 2025

La previsión del tiempo para este viernes estará marcada por las precipitaciones, que seguirán cayendo por el norte de las islas, causado por la entrada desde la tarde de un frente fragmentado. Este las reforzará en las islas de mayor altura principalmente de forma más continuada pero el sábado se reducirán. No se descarta que algo caiga también por el oeste de las islas orientales.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 19 de diciembre de 2025/ RTVC

El frente podría venir acompañado de rachas de viento algo más fuertes en las zonas más altas de componente norte o del noroeste.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, seguirá el ambiente fresco.

El estado de la mar será de mar gruesa en las costas del norte con olas que podrían superar los tres metros y medio de altura y los dos metros por el sur.

Previsión por islas

La Palma: La nubosidad se acumulará en el norte y vertiente este y lloverá e irá a más por la tarde. Las temperaturas irán de los 15 a los 20 grados y el viento acompañará al frente.

La Gomera: Nubes bajas que ganarán consistencia por la tarde. Acabará lloviendo en el norte e interior. El viento ganará fuerza a última hora y las temperaturas no variarán demasiado.

Tenerife: Se repetirán las precipitaciones intermitentes por la mañana en las medianías del norte y se reforzarán con la entrada del frente a mediodía, podría venir con viento fuerte.

Gran Canaria: Entrarán nubes bajas con probabilidad de que dejen agua antes de que lo haga el frente por la tarde. El sur estará más despejado y las serán parecidas.

Fuerteventura: Intervalos nubosos de paso, no se descarta que dejen alguna gota por el oeste a primera hora y a última. Las temperaturas se moverán entre los 16 y los 20 grados.

Lanzarote: Será una mañana de cielos despejados que se irán cubriendo e incluso con alguna gota por el oeste de la isla. Las temperaturas en Arrecife oscilarán entre los 15 y los 20 grados.

La Graciosa: Esperamos una mañana de cielos más despejados que por la tarde se irán cubriendo, no se descarta alguna gota de madrugada. Las temperaturas casi no variarán.