Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este domingo 21 de junio

Este domingo iniciamos el verano astronómico con tiempo estable. Predominarán los intervalos nubosos por debajo de los 700 – 900 metros en el norte de las islas montañosas a primeras y últimas horas del día. Se abrirán amplios claros al mediodía. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Imagen RTVC

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en zonas de interior. Se podrán alcanzar los 30ºC en medianías del sur y oeste de Gran Canaria y zonas del interior sur de Fuerteventura.

El viento será el alisio entre flojo y moderado, acelerándose por la tarde sobre todo en las vertientes sureste y noroeste, donde son probables rachas localmente fuerte. En cumbres será flojo variable salvo en las cumbres centrales de Tenerife que será flojo de componente oeste.

Y en el mar, las olas más grandes las tendremos en las costas del norte donde rondarán el 1 m. de altura. En las costas más resguardadas del sur el oleaje difícilmente superará 0,5 metros.

El tiempo por islas:

El Hierro: Intervalos nubosos por debajo de los 800 metros en el norte que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio de flojo a moderado y temperaturas que no variarán mucho. Predominarán las brisas en costas del suroeste.

La Palma: Intervalos en el norte y este por debajo de los 900 metros. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio de flojo a moderado, más intenso por la tarde en las zonas expuestas. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 25ºC en la capital.

La Gomera: Nubosidad en el norte que tenderá a poco nuboso. En el resto, despejado salvo por el sur que habrá intervalos matinales. Alisio de flojo a moderado más intenso en el este y noroeste por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 20ºC y los 26ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 800 metros. Tenderá a poco nuboso por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado salvo el oeste y sur que habrá intervalos matinales. Viento alisio de flojo a moderado acelerándose en la vertiente este y sureste por la tarde. Las temperaturas irán desde los 20ºC a los 28ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro matinal en el norte por debajo de los 700 metros. Tenderá a poco nuboso al mediodía y volverá a nublarse por la noche. En el resto, despejado. Alisio de flojo a moderado que será más intenso en el sureste. Régimen de brisas en costas del suroeste. Temperaturas cálidas en medianías de la mitad sur. En la capital irán desde los 20ºC a los 24ºC.

Fuerteventura: Nuboso en la mitad norte a primeras y últimas horas. En el resto, despejado. Alisio moderado acelerándose en el sur de Jandía. Temperaturas cálidas en el interior sur. En la capital oscilarán entre los 19ºC y los 27ºC.

Lanzarote: Nuboso en el norte y oeste que tenderá a poco nuboso al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio de flojo a moderado arreciando durante la tarde en el interior. Temperaturas que irán desde los 19ºC a los 27ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nuboso que tenderá a intervalos por la tarde. Viento alisio moderado y temperaturas que oscilarán entre los 20ºC y 25ºC en Caleta de Sebo.