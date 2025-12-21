Previsión del tiempo para el lunes 22 de diciembre de 2025

Comenzaremos la semana con nubosidad de tipo bajo en el N de las islas más montañosas donde no se descarta que dejen algún chubasco en esa vertiente , pero serán débiles y ocasionales sobre todo por la mañana. Podrán ser localmente moderadas en medianías del N. Las temperaturas continuarán algo frescas. Las máximas bajan ligeramente en el E de La Palma y Gran Canaria y en el E y W de Tenerife, aunque suben en puntos del S y SE. Las mínimas suben muy levemente en la mitad S de Tenerife y en puntos del interior de Fuerteventura.

Imagen RTVC.

El viento soplará mayormente del NE moderado con rachas que pueden superar los 50 Km/h en los extremos NW y SE de las islas así como en cumbres. Régimen de brisas en el SW de las islas más montañosas. Y en el mar, hay que seguir extremando la precaución porque en costas abiertas al N predominará el mar de fondo del NW con olas que pueden alcanzar los 4 metros de altura y en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada aumentando a fuerte marejada.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Intervalos nubosos con algunos chubascos aislados. Viento del NE moderado que se acelerará y temperatura máxima de 15 en Valverde.

LA PALMA: Jornada de nubosidad compacta en la mitad E y N de la isla con chubascos débiles por la mañana. El viento soplará del NE que se acelerará en los extremos. Temperaturas que irán desde los 15 a los 20 grados en Santa Cruz de La Palma.

LA GOMERA: Predominará el ambiente soleado por el S y SE. En el N e interior habrá nubosidad. Viento de componente N y temperatura máxima de 22 grados en la capital.

TENERIFE: Cielos nubosos en el N y SW que dejará algún chubasco ocasional., sobre todo por la mañana, que pueden ser localmente moderadas en medianías del N. El viento será del NE moderado con rachas fuertes en los extremos. Las temperaturas irán desde los 16 a los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife.

GRAN CANARIA: Continuaremos con el manto nuboso en la vertiente N y NE con algunos chubascos débiles y localmente moderados en medianías de esa vertiente. El viento soplará del NE moderado que se acelerará en los extremos y las temperaturas irán desde los 16 a los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria.

FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos en cantidad variable y viento del NE moderado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 20 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Jornada con nubosidad en el interior y N de la isla. Se despejará por la tarde. Viento del NE moderado y temperatura máxima de 20 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Jornada de nubes y claros con viento del NE moderado. Las temperaturas irán desde los 16 a los 20 grados en Caleta de Sebo.