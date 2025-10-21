El Tiempo en Canarias | Miércoles 22 de octubre 2025

Situación meteorológica del miércoles 22 de octubre de 2025
Este miércoles no esperamos grandes cambios en el tiempo. Las nubes volverán a llegar por el norte de las islas a primeras y últimas horas y se situarán entre los 1500 y 1700 metros en las medianías. Alguna gota podrían dejar en las más montañosas.
De resto, ambiente despejado en la cumbre y, a partir del mediodía, en las orientales se generarán nubes de evolución en puntos del sur.
Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y las máximas volverán a situarse en torno a los 26 y 27 grados de media.
El viento soplará de componente este flojo en la mitad occidental y del noreste moderado en la oriental.
El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas de menos de 2 metros de altura y marejada en las del sur.
Por islas
El Hierro: Esperamos valores entre los 17 y los 20 grados en Valverde. Las nubes volverán a posarse en las medianías de la isla y es probable que dejen alguna gota a primera hora.
La Palma: Nubes bajas en torno a los 1500 metros, podrían dejar alguna llovizna débil En las medianías del este. Se abrirán claros en el oeste. Temperaturas entre los 19 y los 25 grados.
La Gomera: Día de nubes bajas por la mañana en el norte y también en el sur por la tarde por las de evolución. Poco viento y valores en el termómetro que irán de los 23 a los 26 grados.
Tenerife: Nubes bajas en torno a los 1600 metros, veremos menos por el norte al amanecer y luego irán llegando hacia la isla baja. Núcleos compactos por el suroeste. En el resto sol
Gran Canaria: Cielo casi despejado en la mitad sur y manto nuboso al amanecer por el tercio nordeste, perderá consistencia a lo largo del día. Los alisios soplarán moderados.
Fuerteventura: Amanecer gris que a medida que avance la mañana se irá despejado primero del sur y luego de la vertiente oeste, terminará el día más azul. Temperaturas sin cambios.
Lanzarote: Nubosidad de tipo bajo desde primera hora por el norte y oeste que irán perdiendo consistencia. En la cara este y sur de la isla habrá más ratos de sol. Alisios moderados.
La Graciosa: Se verán nubes bajas desde primera hora que dejarán entrever el sol a medida que transcurra el día. El viento soplará moderado y las temperaturas no cambiarán.