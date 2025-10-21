El Tiempo en Canarias | Miércoles 22 de octubre 2025

ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Sin grandes cambios para este miércoles

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Situación meteorológica del miércoles 22 de octubre de 2025

Este miércoles no esperamos grandes cambios en el tiempo. Las nubes volverán a llegar por el norte de las islas a primeras y últimas horas y se situarán entre los 1500 y 1700 metros en las medianías. Alguna gota podrían dejar en las más montañosas.

De resto, ambiente despejado en la cumbre y, a partir del mediodía, en las orientales se generarán nubes de evolución en puntos del sur.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y las máximas volverán a situarse en torno a los 26 y 27 grados de media.

El viento soplará de componente este flojo en la mitad occidental y del noreste moderado en la oriental.

El estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas de menos de 2 metros de altura y marejada en las del sur.

Por islas

El Hierro: Esperamos valores entre los 17 y los 20 grados en Valverde. Las nubes volverán a posarse en las medianías de la isla y es probable que dejen alguna gota a primera hora.

La Palma: Nubes bajas en torno a los 1500 metros, podrían dejar alguna llovizna débil En las medianías del este. Se abrirán claros en el oeste. Temperaturas entre los 19 y los 25 grados.

La Gomera: Día de nubes bajas por la mañana en el norte y también en el sur por la tarde por las de evolución. Poco viento y valores en el termómetro que irán de los 23 a los 26 grados.

Tenerife: Nubes bajas en torno a los 1600 metros, veremos menos por el norte al amanecer y luego irán llegando hacia la isla baja. Núcleos compactos por el suroeste. En el resto sol

Gran Canaria: Cielo casi despejado en la mitad sur y manto nuboso al amanecer por el tercio nordeste, perderá consistencia a lo largo del día. Los alisios soplarán moderados.

Fuerteventura: Amanecer gris que a medida que avance la mañana se irá despejado primero del sur y luego de la vertiente oeste, terminará el día más azul. Temperaturas sin cambios.

Lanzarote: Nubosidad de tipo bajo desde primera hora por el norte y oeste que irán perdiendo consistencia. En la cara este y sur de la isla habrá más ratos de sol. Alisios moderados.

La Graciosa: Se verán nubes bajas desde primera hora que dejarán entrever el sol a medida que transcurra el día. El viento soplará moderado y las temperaturas no cambiarán.

