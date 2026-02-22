ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Calima generalizada en las islas y temperaturas cálidas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Previsión meteorológica para este lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes tendremos cielos despejados con intervalos de nubes altas. Habrá calima generalizada en todo el archipiélago y será más significativa en vertientes sur y este de las islas. Reducirá la visibilidad a 3.000 metros. Hay aviso amarillo por polvo en suspensión y sigue decretada la prealerta por calima en todo el archipiélago.

Mapa de la previsión meteorológica para este lunes 23 de febrero de 2026/ RTVC

Las temperaturas serán cálidas, máximas entre los 22 – 29ºC. Las mínimas subirán especialmente en las islas occidentales.

El viento será de componente este entre flojo y moderado con intervalos de fuerte por la mañana en las vertientes noroeste de Lanzarote y oeste de Fuerteventura.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa con olas que podrán superar los 2 m de altura. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

Previsión por islas

El Hierro: Sol y calima generalizada que será más significativa por la tarde. Viento de componente este y del sureste en cumbres. Temperaturas máximas entre los 22ºC – 27ºC.

La Palma: Cielos con nubes altas. Calima que aumentará por la tarde en vertientes este y sur. Viento de componente este en costas y flojo del sureste en medianías. Temperatura máxima de 27ºC en la capital.

La Gomera: Sol y calima significativa. El viento soplará de componente este y las temperaturas serán cálidas. Máximas entre 24ºC – 28ºC.

Tenerife: Cielos con nubosidad de tipo alto. La calima será más significativa en vertientes este y sur. El viento soplará entre flojo y moderado de componente este en costas y del sureste en medianías y cumbres. Las temperaturas seguirán cálidas.

Gran Canaria: Jornada con nubosidad alta. La calima será importante y viento de componente este. Será del sureste en medianías y cumbre. Las temperaturas máximas serán cálidas, podrán superar los 28ºC en puntos del sur y suroeste.

Fuerteventura: Calima significativa y nubosidad de tipo alto. Viento de componente este y probables rachas fuertes del sureste en el extremo oeste. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos con nubosidad alta y calima importante. El viento será de componente este con probables rachas localmente fuertes por la mañana en el noroeste. Las temperaturas máximas rondarán entre los 22 – 28ºC.

La Graciosa: Nubosidad alta y calima significativa. Viento de componente este y temperaturas que irán desde los 18ºC a los 24ºC en Caleta de Sebo.

