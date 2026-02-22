El Tiempo en Canarias | Calima generalizada en las islas y temperaturas cálidas

Previsión meteorológica para este lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes tendremos cielos despejados con intervalos de nubes altas. Habrá calima generalizada en todo el archipiélago y será más significativa en vertientes sur y este de las islas. Reducirá la visibilidad a 3.000 metros. Hay aviso amarillo por polvo en suspensión y sigue decretada la prealerta por calima en todo el archipiélago.

Mapa de la previsión meteorológica para este lunes 23 de febrero de 2026/ RTVC

Las temperaturas serán cálidas, máximas entre los 22 – 29ºC. Las mínimas subirán especialmente en las islas occidentales.

El viento será de componente este entre flojo y moderado con intervalos de fuerte por la mañana en las vertientes noroeste de Lanzarote y oeste de Fuerteventura.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa con olas que podrán superar los 2 m de altura. En el resto de costas predominará las áreas de marejada.

Previsión por islas

El Hierro: Sol y calima generalizada que será más significativa por la tarde. Viento de componente este y del sureste en cumbres. Temperaturas máximas entre los 22ºC – 27ºC.

La Palma: Cielos con nubes altas. Calima que aumentará por la tarde en vertientes este y sur. Viento de componente este en costas y flojo del sureste en medianías. Temperatura máxima de 27ºC en la capital.

La Gomera: Sol y calima significativa. El viento soplará de componente este y las temperaturas serán cálidas. Máximas entre 24ºC – 28ºC.

Tenerife: Cielos con nubosidad de tipo alto. La calima será más significativa en vertientes este y sur. El viento soplará entre flojo y moderado de componente este en costas y del sureste en medianías y cumbres. Las temperaturas seguirán cálidas.

Gran Canaria: Jornada con nubosidad alta. La calima será importante y viento de componente este. Será del sureste en medianías y cumbre. Las temperaturas máximas serán cálidas, podrán superar los 28ºC en puntos del sur y suroeste.

Fuerteventura: Calima significativa y nubosidad de tipo alto. Viento de componente este y probables rachas fuertes del sureste en el extremo oeste. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 25ºC en la capital.

Lanzarote: Cielos con nubosidad alta y calima importante. El viento será de componente este con probables rachas localmente fuertes por la mañana en el noroeste. Las temperaturas máximas rondarán entre los 22 – 28ºC.

La Graciosa: Nubosidad alta y calima significativa. Viento de componente este y temperaturas que irán desde los 18ºC a los 24ºC en Caleta de Sebo.