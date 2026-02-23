ES NOTICIA

Directo
InicioEl Tiempo

El Tiempo en Canarias | Último día con calima y temperaturas atípicas para un mes de febrero

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Previsión meteorológica para este martes 24 de febrero de 2026

Antes de los cambios que esperamos de cara al miércoles, este martes seguiremos con tiempo cálido y seco. Predominarán los cielos despejados salvo algunas nubes bajas a primeras y últimas horas en puntos del Norte de las islas más occidentales.

El Tiempo en Canarias | Último día con calima y temperaturas atípicas para un mes de febrero
Mapa de la previsión meteorológica para este martes 24 de febrero de 2026 / RTVC

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso aunque seguirá el calor en medianías y costas, máximas 24 – 31ºC

El viento será del Sureste flojo, girando a componente Norte a últimas horas. En horas centrales del día se esperan rachas ocasionalmente fuertes del Sureste en zonas de interior y del Oeste de Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa.

Y en el mar, predominará la marejadilla aunque irá aumentado la altura del oleaje en costas abiertas al Norte y Oeste de las islas de 1 a 2 metros de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Cielos despejados con ligera calima. Alguna nube baja en el Valle del Golfo, especialmente por la tarde. Temperaturas poco invernales y viento que girará al Norte.

La Palma: Salvo algunos intervalos de nubes bajas por el Norte a menos de 400m, cielos despejados. Alguna nube alta dispersa y calima, a menos por la tarde-noche.

La Gomera: Numerosas horas de sol con ligera calima. En la costa Norte presencia de alguna nube baja, sobre todo a últimas horas. Temperaturas veraniegas en costas.

Tenerife: Cielos despejados salvo alguna nube altas, y de tipo bajo en zonas costeras del Norte, especialmente al final de la tarde. Calima. Temperaturas en ligero descenso, máximas 24 – 30ºC. Y viento del Este girando al Norte flojo por la tarde.

Gran Canaria: Mucho sol con presencia de calima en cantidades variables. Alguna nube alta residual. Temperaturas poco invernales, máximas locales +28ºC en zonas costeras y de medianías bajas. Y viento del Sureste flojo girando al Norte al final.

Fuerteventura: Numerosas horas de sol con presencia de calima. Viento del Sureste racheado en zonas de interior y costas Norte y Oeste en horas centrales del día.

Lanzarote: Seguirá el tiempo cálido y seco. Sol, ligera calima y viento del Sureste racheado en horas centrales del día en zonas de interiores y costas Norte y Oeste.

La Graciosa: Tiempo soleado. Los inconvenientes serán la calima y el viento racheado del Sureste en horas centrales del día, rachas 40 – 60km/h. Temperaturas veraniegas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La Transgrancanaria estrena un proyecto orientado a la neutralidad climática

Seis jugadores del Dreamland Gran Canaria acudirán a la ventana FIBA

Arden 10 guaguas de la empresa concesionaria del transporte interurbano en Lanzarote

Seis aurinegros acudirán a la ventana FIBA

El Cabildo de Tenerife refuerza la salud mental juvenil en la segunda edición de la ‘Escuela Preventiva’

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026