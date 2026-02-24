Los restos de un frente traerán un aumento de nubosidad baja a la cara norte de las islas más montañosas con probables precipitaciones

El Tiempo en Canarias | Regresa el invierno a las islas

Después de días de ambiente seco, calor y calima vuelven las condiciones invernales a las islas. A partir de este miércoles los restos de un frente traerán un aumento de nubosidad baja a la cara norte de las islas más montañosas con probables precipitaciones. Por la mañana en las medianías del norte de La Palma y a partir del mediodía en el norte de Tenerife e interior norte de Gran Canaria, no se descarta alguna gota al noroeste de Lanzarote. La inestabilidad irá a más el jueves.

Las temperaturas irán en moderado descenso y habrá zonas donde incluso se registren 8-10 grados menos que hoy, sobre todo en las medianías. El viento también cobrará protagonismo y se intensificará en los extremos noroeste, sureste y zonas de cumbre de las islas occidentales y Gran Canaria, por la tarde podrían superar los 70-80km/h. El estado de la mar se complicará, entre el mar de fondo y el de viento, con olas por el norte que podría superar los 4 metros de altura, en el sur también superarán los 2 metros.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos nubes bajas desde primera hora que podrían dejar alguna gota. Las temperaturas en Valverde se moverán entre los 13 y los 17 grados. Se irá la calima.

La Palma: Las nubes llegarán al norte y es probable que dejen precipitaciones débiles, el viento de del norte limpiará el ambiente y soplará con intensidad. Temperaturas mucho más bajas.

La Gomera: El descenso se notará y los valores irán de los 16 a los 22 grados en la capital. El viento aumentará con rachas más intensas mañana por la tarde y las nubes irán en aumento.

Tenerife: Viento fuerte en la cumbre y en los extremos noroeste-sureste. Habrá nubes en el norte con posibles precipitaciones. Descenso notable en las temperaturas.

Gran Canaria: Descenso notable en las medianías del norte con posibles precipitaciones por la tarde. Las temperaturas irán de los 17 a los 21 grados y el viento soplará con intensidad.

Fuerteventura: Esperamos nubes en la mitad oeste y tal vez a última hora alguna gota, por el este se verá el sol. Las temperaturas irán de los 16 a los 22 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: En Arrecife, el termómetro se moverá entre los 15 y los 22 grados y las nubes podrían dejar alguna gota por el norte y oeste. El viento se acelerará.