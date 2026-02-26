En las próximas horas la inestabilidad continuará en las islas aunque de forma distinta

Las lluvias se irán este viernes, a lo sumo se darán durante la primera mitad del día por el norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, por la tarde tenderá a despejarse en mucho puntos sobre todo del sur y en cumbres donde la borrasca depositará la calima que ha arrastrado en su giro, en menor cantidad que la de los últimos días.

El Tiempo en Canarias | Se reducirán las lluvias pero aumentará el viento y la calima

Las temperaturas irán en ascenso con esta nueva entrada de aire más cálido procedente del continente africano y se notará más en las medianías del interior, el sábado volverán a bajar.

Especial atención al viento del nordeste que tenderá a acelerarse, desde esta noche con rachas que podrían superar los 90km/h. Esto seguirá complicando la situación marítima especialmente en canales entre islas donde las olas superarán los 4 metros de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos nubes bajas desde por la mañana sin descartar alguna gota poco importante que enseguida remitirán. Rachas de viento muy fuerte sobre todo por la mañana.

La Palma: Los restos de inestabilidad volverán a dejar precipitaciones, aunque débiles por el norte, irán a menos por la tarde y el viento a más. Viento muy fuerte en la cumbre.

La Gomera: Las rachas podrían superar los 80km/h especialmente por la mañana. Las nubes se acumularán en el norte e interior, podría llover allí. Temperatura máxima de 22 grados.

Tenerife: Hará más calor en las medianías del interior. Ambiente despejado con calima salvo por el norte donde podría llover por la mañana. Viento muy fuerte en extremos y cumbres.

Gran Canaria: El alisio seguirá azotando con fuerza sobre todo en la vertiente sureste. Las temperaturas irán a más y las nubes se limitarán al norte, en el resto polvo en suspensión.

Fuerteventura: Esperamos pocas nubes, a lo sumo en la cara oeste de forma dispersa y calima en el resto de la isla. Las temperaturas subirán y el viento fuerte se mantendrá.

Lanzarote: Viento del nordeste rondando los 70km/h en el sureste de la isla. Las nubes serán pocas y limitadas al noroeste, el resto estará despejado con calima. Hará más calor.