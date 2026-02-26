ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Se reducirán las lluvias pero aumentará el viento y la calima

En las próximas horas la inestabilidad continuará en las islas aunque de forma distinta

Las lluvias se irán este viernes, a lo sumo se darán durante la primera mitad del día por el norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, por la tarde tenderá a despejarse en mucho puntos sobre todo del sur y en cumbres donde la borrasca depositará la calima que ha arrastrado en su giro, en menor cantidad que la de los últimos días.

Las temperaturas irán en ascenso con esta nueva entrada de aire más cálido procedente del continente africano y se notará más en las medianías del interior, el sábado volverán a bajar.

Especial atención al viento del nordeste que tenderá a acelerarse, desde esta noche con rachas que podrían superar los 90km/h. Esto seguirá complicando la situación marítima especialmente en canales entre islas donde las olas superarán los 4 metros de altura.

Previsión por islas

  • El Hierro: Esperamos nubes bajas desde por la mañana sin descartar alguna gota poco importante que enseguida remitirán. Rachas de viento muy fuerte sobre todo por la mañana.
  • La Palma: Los restos de inestabilidad volverán a dejar precipitaciones, aunque débiles por el norte, irán a menos por la tarde y el viento a más. Viento muy fuerte en la cumbre.
  • La Gomera: Las rachas podrían superar los 80km/h especialmente por la mañana. Las nubes se acumularán en el norte e interior, podría llover allí. Temperatura máxima de 22 grados.
  • Tenerife: Hará más calor en las medianías del interior. Ambiente despejado con calima salvo por el norte donde podría llover por la mañana. Viento muy fuerte en extremos y cumbres.
  • Gran Canaria: El alisio seguirá azotando con fuerza sobre todo en la vertiente sureste. Las temperaturas irán a más y las nubes se limitarán al norte, en el resto polvo en suspensión.
  • Fuerteventura: Esperamos pocas nubes, a lo sumo en la cara oeste de forma dispersa y calima en el resto de la isla. Las temperaturas subirán y el viento fuerte se mantendrá.
  • Lanzarote: Viento del nordeste rondando los 70km/h en el sureste de la isla. Las nubes serán pocas y limitadas al noroeste, el resto estará despejado con calima. Hará más calor.
  • La Graciosa: Por la mañana nubes dispersas que se disiparán dejando cielos despejados con calima que irá amenos por la tarde. El viento soplará fuerte por la mañana y complicará el mar.

