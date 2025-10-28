Situación meteorológica para el miércoles 29 de octubre de 2025

La proximidad de una pequeña borrasca en el entorno de la comunidad podría favorecer que este miércoles se den algunas precipitaciones débiles e intermitentes en el norte y noroeste de las islas. Las previsiones apuntaban a mayor cantidad pero finalmente se ha reducido.

Esperamos nubes por el norte con posibles lloviznas a partir del mediodía en algunos puntos, no serán generalizadas. También las nubes de evolución por la tarde podrían acabar dejando algo en las medianías del sureste de las de mayor altura. Seguirán también las nubes altas sobre todo hacia la provincia oriental.

El viento perderá intensidad en la cumbre y en general soplará del noroeste de flojo a moderado.

Las temperaturas bajarán ligeramente sobre todo en las medianías.

El estado de la mar empeorará a mar de fondo del noroeste con olas que por el norte podrían llegar a los 2 metros de altura, habrá marejada con áreas de fuerte marejada en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Veremos nubes altas que irán a menos, crecerán también las nubes en el interior y llegarán por el noroeste, aumentarán por la noche , alguna gota podrían dejar, refrescará.

La Palma: Esperamos algunas lloviznas tanto por el norte-nordeste como por el sur-sureste durante la tarde por las nubes de evolución. Se reducirán las nubes altas. Amainará el viento.

La Gomera: Las nubes bajas se posarán por el norte e interior y por la tarde se generarán núcleos en el sur. Valores en el termómetro que irán de los 21 a los 26 grados en la capital.

Tenerife: La nubosidad llegará por el noroeste y no se descarta que dejen precipitaciones débiles e intermitentes, también podrían hacerlo las de evolución en la vertiente sureste.

Gran Canaria: Esperamos cielos más limpios en el norte que en el sur, ya que aquí las nubes de evolución pueden acabar dejando alguna gota por la tarde en las medianías. Brisas en la costa.

Fuerteventura: Nubes altas gran parte del día y debajo de ellas nubes de tipo bajo más frecuentes por la cara oeste. Poco viento y temperaturas similares a las de este martes.

Lanzarote: Nubes bajas que se concentrarán en el oeste y centro-sur de la isla, las nubes altas se reducirán a mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 26 grados en Arrecife.

La Graciosa: Se verán nubes altas que irán a menos por la tarde y también intervalos nubosos de tipo bajo poco importantes de paso. Habrá poco viento y temperaturas parecidas cambios.