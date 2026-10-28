La previsión del tiempo en Canarias para este jueves 29 de octubre, una jornada que vendrá marcada por la nubosidad alta

Este jueves no habrá grandes cambios en cuanto al tiempo. Seguiremos con nubosidad en cantidad variable, de tipo alto afectando a la mitad oriental, baja en zonas del Norte y Este, y de evolución en medianías de las islas occidentales. No se descarta algún chubasco ocasional en cumbres, y ligera calima, siendo más significativa en superficie.

Imagen RTVC

Las temperaturas descenderán ligeramente, máximas 24 – 29ºC en costas.

Viento variable flojo en costas con predominio de la componente Norte. Será del Oeste moderado en cumbres, del Oeste-Suroeste moderado a fuerte en El Teide.

Y en el mar, predominio de la marejadilla en gran parte de las costas, y oleaje de fondo del Noroeste 2m en las costas abiertas al Norte y Oeste, mejorando por la tarde.

El tiempo por islas:

El Hierro: Cielos nubosos con ligera calima. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Norte-Noroeste flojo en la costa.

La Palma: Muchas nubes, sin descartar algo de lluvia débil en las medianías del E. Temperaturas algo más bajas, y viento variable flojo en costas, del Oeste en cumbres.

La Gomera: Predominio de los cielos nubosos, ligera calima y sensación de bochorno. Las temperaturas bajarán algún grado, y el viento será del Oeste en la cumbre.

Tenerife: Nubosidad baja por el Sur y Este, con algún intervalo de evolución. Quizá algún chubasco ocasional en medianías. Nubes bajas por el Norte y Nordeste por la tarde. Y ligera calima. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Oeste en El Teide.

Gran Canaria: Panza de burro por el Norte y la capital a primeras y últimas horas. En el resto intervalos de nubes altas. Ligera calima más notable en costas. Temperaturas en ligero descenso, y viento variable flojo en costas, del Oeste moderado en cumbres.

Fuerteventura: Intervalos de nubes altas y calima. Las temperaturas tenderán a bajare pero seguirá el ambiente veraniego. Viento flojo del Norte-Nororeste.

Lanzarote: Algunas nubes bajas matinales por el Norte, y ligera calima con nubes altas en el resto. Temperaturas agradables, máximas 24 – 28ºC. Viento del Noroeste flojo.

La Graciosa: Intervalos nubosos en cantidad variable con ligera calima. Temperatura máxima 25ºC en Caleta del Sebo, y viento de componente Norte flojo.