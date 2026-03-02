Predominará los intervalos nubosos tendiendo a muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas

Este martes notaremos algunos efectos de la borrasca de alto impacto Regina que se situará en El Golfo de Cádiz y nos afectará con precipitaciones localmente abundantes, viento fuerte y malas condiciones en el mar.

Predominará los intervalos nubosos tendiendo a muy nuboso con precipitaciones débiles a moderadas, sobre todo en el norte de las islas más montañosas y en las más orientales. Podrán ser en forma de nieve en las cumbres de las islas más altas, por encima de los 1800-2000 m.

Las temperaturas máximas bajarán. Será más notable en medianías, zonas altas e interior de Fuerteventura y Lanzarote. Las mínimas en ligero descenso.

El viento soplará de componente norte moderado a fuerte y rolará al noroeste. Probables rachas muy fuertes, + 80 Km/h en cumbres, en las vertientes nordeste y suroeste, y en el interior de las islas más orientales.

Y en el mar, habrá viento de componente norte fuerza 7 (50 – 61 km/h), mar combinada con olas 3-4 m en costas del norte salvo en en el litoral oeste de Fuerteventura, Lanzarote y litoral norte de La Palma que por la noche podrán alcanzar los 5m.

Previsión del tiempo al detalle isla por isla

El Hierro: Nubosidad más compacta por el norte con probables lluvias débiles. Viento moderado del noroeste con rachas intensas en el noreste. Temperaturas máximas en moderado descenso.

La Palma: Lluvias en general débiles que será localmente moderadas por el norte. El viento soplará del noroeste moderado acelerándose en los extremos. Probables rachas muy fuertes en cumbres. Temperatura máxima de 18ºC en la capital.

La Gomera: Nubosidad en cantidad variable sin descartar alguna gota por el interior. Rachas fuertes en cumbres y vertientes este y oeste. Temperaturas que irán desde los 14ºC a los 19ºC en la capital.

Tenerife: En el norte se esperan precipitaciones localmente moderadas y persistentes. No se descarta que puedan ser en forma de nieve por encima de los 1800m. En el resto predominará los intervalos nubosos. Viento del noroeste moderado con rachas que alcanzarán los 100Km/h en cumbres. Temperaturas máximas entre los 16ºC – 22ºC.

Gran Canaria: Se esperan chubascos que serán localmente moderadas en las medianías del norte e interior por la tarde. Habrá ratos de sol en la vertiente sur. Viento moderado del noroeste con rachas fuertes en cumbres. Temperaturas máximas en moderado descenso.

Fuerteventura: Chubascos dispersos por el interior y vertiente norte. Viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte por la tarde. Temperaturas que oscilarán entre los 13ºC y los 19ºC en la capital.

Lanzarote: Lluvias débiles a moderadas en el norte e interior por la noche. Viento moderado del noroeste con probables rachas +70Km/h. Temperatura máxima de 19ºC en Arrecife.

La Graciosa: Se esperan precipitaciones débiles sin descartar que puedan ser moderadas por la tarde. Viento del noroeste y temperatura máxima de 18ºC en Caleta de Sebo.