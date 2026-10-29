La previsión del tiempo en Canarias para este viernes 30 de octubre, una jornada con pocos cambios

Esperamos pocos cambios para este viernes en el tiempo. Hasta que no llegue una borrasca a partir del sábado por la tarde a las islas más occidentales, la tónica general será la de cielos cubiertos de nubes a casi cualquier altura. En principio las de tipo alto se verán todo el día y las de tipo bajo serán frecuentes por la mañana y también después de mediodía debido a la evolución que se genera por la falta de viento y el calor. Alguna gota podrían dejar estas últimas en la vertiente este de La Palma o Tenerife.

Imagen RTVC

El viento seguirá siendo flojo del noroeste y ganará intensidad girando a suroeste en la cumbre de La Palma y de Tenerife en el entorno del Parque Nacional.

Las temperaturas bajarán algún grado en las medianías y se mantendrán sin grandes cambios en el resto.

El estado de la mar será de marejada con áreas fuerte marejada en las costas del norte con olas en torno al 1.5m. de altura, habrá marejadilla en las del sur.

El tiempo por islas:

El Hierro: Se verán nubes a todas las alturas, bajas por el norte y creciendo a mediodía y altas todo el día. Las temperaturas bajarán un poco más e irán de los 17 a los 21 grados.

La Palma: En Santa Cruz de La Palma las temperaturas irán de los 19 a los 25 grados de máxima. Habrá nubes casi todo el día de tipo bajo por el norte y este y de tipo alto en el resto.

La Gomera: Se verán nubes bajas por el norte y a primera hora y algunas crecerán por el oeste a lo largo del día. En el resto nubes altas, no habrá viento y las temperaturas bajarán un poco.

Tenerife: Cielos cubiertos tanto de nubosidad baja como alta, restos de calima. Nubes de evolución que podrían dejar alguna gota. Rachas en la cumbre. Refrescará algo más.

Gran Canaria: Manto de nubes bajas por el norte y nordeste, algunas de ellas crecerán a mediodía, en el resto nubosidad alta. Sin viento y con temperaturas más bajas.

Fuerteventura: Amanecerá con nubes bajas por el oeste que se disiparán, crecerán por el este y en el resto nubes altas. Las temperaturas irán de los 19 a los 26 grados en Puerto del Rosario.

Lanzarote: Esperamos nubes bajas por el oeste a primera hora con tendencia a reducirse, en el resto cielos con nubes altas. Sin viento y temperaturas entre los 19 y los 27 grados en Arrecife.

La Graciosa: Veremos nubes bajas a primera hora que se disiparán y nubes altas el resto del día. No habrá viento y las temperaturas no serán tan altas.