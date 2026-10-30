La previsión del tiempo en Canarias para este sábado 31 de octubre, una jornada marcada por una DANA

Fin de semana por delante marcado por una DANA que se ubicará al noroeste del archipiélago y nos dejará precipitaciones. Este sábado tendremos intervalos nubosos en general que irán a menos en las islas más orientales. Habrá intervalos de nubes medias y altas. Son probables precipitaciones débiles por la tarde en las islas más orientales. En las montañosas, podrán ser moderadas o en forma de chubasco y venir acompañada de alguna tormenta aislada en las islas de mayor altitud, en las medianías y cumbres.

Imagen RTVC

Presencia de ligera calima, que será más notable en las islas orientales y en Tenerife. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas sin cambios.

Viento flojo con predominio de la componente este en las islas orientales y del sur en las occidentales. En cumbres será moderado del suroeste, salvo en las cumbres centrales de Tenerife y La Palma que será fuerte donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrán alcanzar los 2m al final del día. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla con algo de mar de fondo.

El tiempo por islas:

El Hierro: Nubes medias y altas y bajo ellas intervalos de bajas en costas. Son probables lluvias débiles y dispersas a últimas horas. Viento flojo variable y temperaturas sin cambios.

La Palma: Intervalos nubosos en costas, sobre ellas nubes medias y altas. Probables lluvias que podrán ser localmente moderadas en el noreste que podrán ser persistentes y venir acompañado de algún chubasco aislado con tormenta. Viento flojo de componente sur, salvo en cumbres que será moderado del suroeste. Temperaturas entre los 19ºC y 25ºC en la capital.

La Gomera: Nubes bajas en costas del sur y este e intervalos de nubes medias y altas con probables luvias que podrán ser moderadas en medianías. Viento de componente sur y temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en la capital.

Tenerife: Intervalos de nubes bajas y sobre ellas medias y altas. Lluvias débiles que podrán ser moderadas y persistentes a partir del mediodía en medianías y cumbres. No se descarta algún chubasco y tormenta aislada en el norte y noreste. Calima ligera en altura. Viento flojo variable, y fuerte del suroeste en cumbres. Temperaturas entre los 22ºC y 26ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos de nubes medias y altas y bajo ellas nubes bajas en costas del norte y este sobre todo a primeras y últimas horas. No se descartan lluvias débiles que podrán ser moderadas en medianías del norte y este por la tarde. Viento flojo de componente este. Calima ligera en altura y temperaturas que irán de los 22ºC a los 26ºc en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles por la tarde. Viento flojo de componente con ligera calima. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en la capital.

Lanzarote: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota por la tarde. Calima ligera y viento flojo de componente este. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 27ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos sin descartar alguna gota por la tarde. Calima ligera y viento flojo de componente este. Temperaturas que irán de los 21ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.